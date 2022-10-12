Bayburt’un yetiştirdiği en önemli folklorcularından olan Mustafa Ahıskalıoğlu, mesleği marangozluğu ölümünden 1 ay öncesine kadar Bayburt ve İstanbul’da sürdürmüş, birçok marangoz ustası yetiştirmiştir. İstanbul’da yaptığı dubleks ve tripleks merdivenlerle adından söz ettirmiştir.

Yaptığı eserler dışında kendi yaptığı sazı ile saz ustası yetiştiren Ahıskalıoğlu, aynı zamanda TRT radyolarında mahalli sanatçı olarak Bayburt’u temsil etti. Bulunduğu her ortamda Bayburt kültürüne karşılıksız hizmet eden, hiçbir maddiyet elde etmeden, gerektiğinde kendi imkânlarıyla birçok gence bağlama ve Bayburt folklorunu öğreten Ahıskalıoğlu’nun TRT ve MESAM’a kayıtlı 25 eseri bulunmaktadır.

1940 yılında Bayburt’ta dünyaya geldi. Henüz 14 yaşında iken (1954) sahnelerle tanıştı.

Geçimini marangozluk yaparak sağlayan Ahıskalıoğlu, 1978 yılına kadar Bayburt’ta ve2009 yılına kadar İstanbul’da marangozluk mesleğiyle uğraştı. 1978 yılında İstanbul’da inşaat işine giren Ahıskalıoğlu 1979 yılındaki devalüasyon ve ardından 12 eylül 1980 darbesiyle tüm birikimini kaybedip iflas ederek marangoz atölyesine geri döndü. İflas etmesiyle birlikte bu geri dönüş, iyi gününde yanında olanların bir daha dönmemesiyle son buldu. Marangoz atölyesinde kendi yaptığı duvarda asılan sazı ile baş başa kaldı.

Mustafa Ahıskalıoğlu, ömrü boyunca karşılık beklemeksizin folklorik hayatını geçim kaynağının uzağında tutarak türkülere hizmet etti. Bayburt’ta kültür hareketlerinin daha canlı tutulduğu ve olabildiğince üretken olduğu bir dönemde yetişmesine rağmen, sahneye çıktığı yıllar Bayburt’un folklor alanında sönük, durgun ve düşüşe geçtiği dönemlere denk geldi. Halk tarafından çok sevilen ve hep takdir edilen Ahıskalıoğlu, marangoz atölyesinden vakit buldukça mızrabına sarılan türkü gibi bir hikayenin aktörüydü. Bayburt folklorunun mihenk taşlarından 1 erkek ve 2 kız babası olan Mustafa Ahıskalıoğlu, hayat mücadelesini ‘türkülerinize sahip çıkın‘ diyerek, 13 Ekim 2009 yılında tamamladı.

Mustafa Ahıskalıoğlu’nun Eserleri

Kara Basma İz Olur

Tiliko

Al Yeşil Giyinmiş Sunalar

Bir Serçe Vurdum

Çalı Koydum Ocağa

Bir Taş Attım Çegile

Hacı Bey Beylerin Beyi

Oy Nidem (Bir Güzel Geldi Çeşme Başına)

Küp Dibinde Pastırma (Mavilim)

Attım Sandalyeyi

Çimenli Bahçede Bulgur Eliyor

Ulu Cami Direk İster

Elinde Şiş Var

Güzel Al Giyinmiş

Şu Bayburtun Dağlarında

Hep Esirler Geldi

Hükümetin Kapıları Burmalı

Kalenin Ardı Bostan

Kuşburnunun Kurusu Tarinnam

Kemerin Altından Geçtim

Koçları Vurdum Dereye

Kuşburnu Derde Derman

Mendilinde Kar Getir

Gönül Kuşu Gelse Konsa Engine

Meyvelerden Üç Meyve Var