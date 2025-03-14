Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin falez sahil bandında yer alan Manavoğlu Parkı’nda, ünlü Rus yazar ve şair Aleksandr Puşkin’in Ruslan ve Ludmila şiiri, atık malzemelerden yapılan bir heykelle hayat buldu.ANTALYA (İGFA) - Eko-sanatçı olarak tanınan Güzel Amirova, ünlü Rus yazar ve şair Aleksandr Sergeyeviç Puşkin’in 1820’de yayımlanan Ruslan ve Ludmila şiirini, Antalya Muratpaşa'da Manavoğlu Parkı’nda geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı bir heykelle canlandırdı.

Geri dönüştürülen malzemelerle yapılan denizkızı heykeli, fırtınada devrilen bir ağacın gövdesine yerleştirildi.

Rus sanatçı Amirova, Petersburg’da başladığı çalışmalarını 5 yıldır Antalya’da sürdürüyor. Yüzden fazla çevre sergisi düzenleyen Amirova, yaptığı çalışmalarla geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmayı ve çevre bilinci oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Parkta dolaşırken fırtınada devrilen bir ağacı gören Amirova, Puşkin’in dizelerindeki kompozisyonun zihninde canlandığını ve bunu hayata geçirmek için çalışmalara başladığını belirtti.Amirova şunları söyledi:

“Çevre sorunlarını insanlara gösterebilmenin en güzel yollarından biri de bu. Çevreyi güzel ve yaşanabilir kılmak çok zor değil. Çalışmalarımla bunu insanlara göstermeye çalışıyorum. Benim manifestom, hiçbir şey çirkin olmasın. Dünyamızda sadece güzellik olsun.”

Heykelin yapımında herhangi bir yapıştırıcı kullanmadığını vurgulayan Amirova, atıktan elde edilen malzemeleri ısı kullanarak şekillendirdiğini belirtti.Amirova, bu heykelin aynı zamanda ülkeler arası dostluk sembolü olmasını umut ettiğini de sözlerine ekledi.

İŞTE ŞİİRİN O BÖLÜMÜ

Puşkin’in geri dönüştürülen malzemelerle bir hayat bulan şiiri, 6 bölüm ve bir epilogdan oluşuyor. Rus masallarından ve tarihinden yararlanılarak yazılan, oldukça uzun olan şiirin Antalya’da geri dönüştürülen malzemelerle hayat bulan bölümü ise şöyle:

“Yeşil meşe ağacı deniz kıyısında/ Altın bir zincir dönüyor etrafında/ Gündüzleri bilge kedi dolaşır orada/ Zincir boyunca yürüyüp şarkılar söyler/ Geceleri masallar anlatır insanlara…

Orada bir harika var: Orman ruhu dolaşır/ Dalların arasında deniz kızı oturur/ Köpüklü suların içinde şarkılar söyler.”