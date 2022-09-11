Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Bayburtlular Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Sadettin Okay ve Dernek üyeleri ile sohbet etti.

Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Sadettin Okay ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Trabzon Bayburtlular Derneği’ne bugüne kadar desteğini esirgemeyen. derneğimizi ziyaret edip güzel bir sohbet ortamı sunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu’na teşekkür ederiz” dedi.

Ziyarette Bayburt Belediye Başkan Vekili Cüneyt Keskin’de hazır bulundu.

Haber: Arif Azak