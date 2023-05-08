Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul Ataşehirde Bayburtlu Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “Memleket buluşmaları” programıyla İstanbul Sheraton Otelde Bayburt Sivil toplum kuruluşlarımızla 13 Mayıs’ta Saat 09.30’da bir araya gelecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1.Bölge Milletvekili adayı Murat Kurum “Memleket buluşmaları” İstanbul’da Seçim çalışmaları kapsamında Bayburtlu Sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelecek.

Bayburt Kültür ve Hizmet Vakfı,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği,Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği,Anadolu yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünde İstanbul’daki Tüm İl İlçe ve Köy Derneklerimizle buluşacak.