Cumhurbaşkanı imzasıyla geçen hafta Resmi Gazete ’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri atamaları kapsamında görev yerleri değişen Vali Yardımcısı Ahmet YILDIZ, Demirözü Kaymakamı Betül Büyükkılıç ile Aydıntepe Kaymakamı Mehmet Arsoy ve İl Jandarma Komutanı Albay ramazan Yiğit için veda yemeği düzenlendi.

Vali Cüneyt Epcim’in ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Milletvekili Fetani Battal, Garnizon Komutanı P.Yb Adem Ağırbaş, Ağır ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Demirci, İl Genel Meclisi başkanı Bülent Yardımcı, Ak Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Vali Epcim yemeğin ardından, Mülki idare amirleri ve İl Jandarma komutanına teşekkür ederek, Bayburt’ta görev yapmanın ayrıcalığının önemine değindiği açıklamada;

“Çok değerli çalışma arkadaşlarıma bundan sonraki görev yerlerinde başarılar diliyorum. Yaptığınız hizmetlerden dolayı Bayburt halkı adına sizlere teşekkür ediyor kariyerlerinizde başarılar diliyorum.” dedi.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal ise, mülki idare amirlerine yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederek başarı temennisinde bulundu.

Niğde Vali yardımcılığına atanan Bayburt Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, Kırıkkale Pınarhisar Kaymakamlığına atanan Betül Büyükkılıç, Konya Taşkent Kaymakamlığına atanan Mehmet Arsoy ve Ardahan İl Jandarma komutanlığına atanan Albay Ramazan Yiğit organizasyondan dolayı Vali Cüneyt Epcim ve protokol üyelerine teşekkür etti.

Program Vali Cüneyt Epcim’in, Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, Kaymakam Betül Büyükkılıç, Kaymakam Mehmet Arsoy ve İl Jandarma komutanı Albay Ramazan Yiğit’e hizmetleri anısına çeşitli hediyeler takdim etmesiyle sona erdi.