Saat 10.00'da Saray Bahçesi'nde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Bayburt Merkez İlçe Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkan Yardımcısı Fuat Yıldız, törende yaptığı konuşmada, "Muhtarlık müessesesinin ilk kuruluşu 1833 tarihidir, o tarihten itibaren bugüne biz muhtarlar devletimizin, milletimizin, toplumumuzun sosyal yaşamının her sayfasında yer almış, halkımız ile devletimiz arasında köprü olmuşuzdur.

Bize bu görevimiz esnasında destek olan başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve kamu görevlileri arasında olan hepinize teşekkür ederim" dedi. Bayburt Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Osman Yeğen de muhtarlık müessesesinin Osmanlı'dan Cumhuriyete taşınan ender kurumlardan bir tanesi olduğunu belirterek, muhtarların partilerden bağımsız olarak seçildiklerini hatırlattı.

Muhtarların çalışkan, adil, hukukun üstünlüğüne inanmış olan kişiler olduğunu, halkın isteklerini ilk elden bir üst makama bildirdiklerini söyleyen Yeğen, Bartın'da yaşanan faciayı anarak, Muhtarlar Gününü kendilerine hediye eden Cumhurbaşkanına ve programı hazırlayan Bayburt Valiliği'ne teşekkür etti.

Çelenk sunma programına Vali Vekili Emine Dilce, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.