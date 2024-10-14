2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası, Kazakistan’ın Astana şehrinde devam ederken, yüksek lisans öğrencisi Muhammet Şimşek, dünya çapında bir başarıya imza attı. Erkekler 100 kilo kategorisinde yarışan Şimşek, Squat dalında 215 kg, Bench Press dalında 152,5 kg ve Deadlift dalında 230 kg kaldırarak toplamda 597,5 kg ile dört gümüş madalya kazandı ve dünya ikincisi oldu.



Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Muhammet Şimşek’in bu büyük başarısını şu sözlerle kutladı:





“Üniversitemizi ve ülkemizi uluslararası arenada temsil eden Muhammet Şimşek’i en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Kendisi sadece bir sporcu olarak değil, aynı zamanda sporun, engelsiz bir yaşamla uyumlu kültürel dokusunu da bizlere göstermiştir. Bayburt Üniversitesi olarak spor yönetimi anlayışımız, başarıya giden yolda her bireyin potansiyelini en üst seviyede değerlendirmesine olanak tanıyan bir perspektifi içermektedir. Bu başarı, sporun sadece fiziksel değil, aynı zamanda toplumsal engelleri aşmada ne denli etkili bir araç olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Muhammet’in azmi, engellilerin yaşamda ve sporda nasıl büyük başarılara imza atabileceğinin somut bir örneğidir. Kendisine bundan sonraki spor hayatında da üstün başarılar diliyorum.”





Bayburt Üniversitesi, sporun birleştirici gücü ve engelsiz bir yaşam hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ederken, bu tür uluslararası başarılar öğrencilere ve topluma ilham vermeye devam ediyor. Şimşek’in başarısı, Bayburt Üniversitesinin, “Spor, Engelleri Aşar” ve “İyilik İçin Spor” vizyonunun en etkili örneklerinden birini teşkil ediyor. Şimşek’in bu önemli başarısıyla öğrencilerin kariyer hedeflerine ilham olması ve yeni şampiyonaları teşvik etmesi bekleniyor