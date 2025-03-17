Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Aybige Feride Üstündağ Almanya’da düzenlenen turnuvada şampiyon olarak Muğla’ya büyük bir gurur yaşattı.MUĞLA (İGFA) - Almanya’nın başkenti Berlin’de 14-16 Mart tarihleri arasında düzenlenen ITTF WTT YouthContender U11 Masa Tenisi Turnuvası’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Milli sporcusu Aybige Feride Üstündağ U11 kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

10-12 Mart tarihlerinde Çekya’nın Havirov şehrinde düzenlenen ITTF WTT YouthContender Turnuvası’nda ülkemizi ve ilimizi temsil eden Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Aybige Feride Üstündağ U11 kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 14-16 Mart tarihlerinde de Almanya’nın Berlin kentinde yapılan ITTF WTT YouthContender Turnuvası’nda U11 kategorisinde şampiyon olarak ülkemizi ve Muğla’yı gururlandırdı. Turnuvaya 20 ülkeden 80 sporcu katıldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ulusal, uluslararası turnuvalarda Muğla’yı ve ülkemizi başarıyla temsil eden Aybige Feride Üstündağ ileantrenörü Hale Balım Üstündağ’ı tebrik ederek spora ve sporcuya desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Başkan Aras; Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüzün başarılı sporcularından Aybige Feride Üstündağ Milli Takımımızda elde ettiği başarı ile U11’de şampiyon olduğunu belirterek, Büyükşehir olarak sporun tüm branşlarına destek olmaya devam edeceklerini söyledi.