Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye’nin farklı illerinden gelen Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) üyeleri, Zeytindostu Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Zeytinyağı Tadım Eğitimi”nde bir araya geldi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Duyusal Analiz Laboratuvarı Sürekli Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara, zeytinyağının duyusal analizi hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitimde; profesyonel tadım teknikleri, meyvemsi, acılık ve yakıcılık gibi olumlu özelliklerin değerlendirilmesi, ransitlik, küf, metalik tat gibi kusurların ayırt edilmesi gibi temel tadım kriterleri anlatıldı.

Ayrıca zeytinyağının kimyasal analizine dair asitlik derecesi, peroksit değeri, UV absorbansı ve polifenol oranları gibi kalite göstergeleri anlatılırken; doğru etiket okuma ve tüketici bilinci oluşturma konularına da değinildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Duyusal Analiz Laboratuvarı’nda farklı gruplara yönelik zeytinyağı tadım ve kalite eğitimlerine devam ediyor ve bu alandaki eğitim taleplerini karşılamayı sürdürüyor.

DR. SİBEL EŞMELİ: “ZEYTİNYAĞININ KALİTE KRİTERLERİNİ YERİNDE ÖĞRENDİK”

Zeytinyağı Tadım Eğitimi’ne katılan Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) üyesi Dr. Sibel Eşmeli, eğitim süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu eğitim bizim için hem öğretici hem de son derece farkındalık artırıcı bir deneyim oldu. Zeytinyağının yalnızca lezzet değil, kalite ve sağlık açısından da değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha gördük. Tadım tekniklerinden kimyasal analizlere kadar birçok konuda bilgi edindik. Özellikle günlük hayatımızda tükettiğimiz zeytinyağının niteliğini doğru değerlendirmek açısından bu eğitimin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu imkânı bizlere sunan Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ve Zeytindostu Derneği’ne teşekkür ediyorum.”

BAŞKAN ARAS: “ZEYTİNYAĞINDA KALİTE BİLİNCİNİ YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, düzenlenen eğitimle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Muğla’mızın verimli topraklarında yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağının değerini hem ulusal hem uluslararası düzeyde artırmak istiyoruz. Bu amaçla kurduğumuz Duyusal Analiz Laboratuvarı, yalnızca bilimsel analiz değil aynı zamanda tüketici ve üretici eğitimi açısından da önemli bir merkez. KAHEV gibi duyarlı kurumlara verilen eğitimler kaliteli üretimi desteklemek ve farkındalığı artırmak açısından çok kıymetli. Zeytinyağında kalite bilincini yaygınlaştırmaya ve bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz.”