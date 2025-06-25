Bursa İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda sektörüne yönelik denetimler kapsamında şehirdeki kasap ve sakatatçıları mercek altına aldı.BURSA (İGFA) - Halk sağlığını koruma adına farklı iş kollarına yönelik denetim faaliyetlerini ara vermeksizin sürdüren İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak şehirdeki kasap ve sakatatçıları mercek altına aldı. Gıda sektörüne yönelik denetimler kapsamında toplamda 66 iş yeri kontrolden geçirildi.

HALKIN HUZUR VE ESENLİĞİ İÇİN DENETİMLER SÜRECEK

Denetimlere ilişkin Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Zabıta Müdürlüğü olarak ilçemizde faaliyet göstermekte olan kasap ve sakatatçılara yönelik denetimler ifa edilmiştir. Denetimlerde 62 adet kasap ve 4 adet sakatat faaliyeti gösteren toplam 66 işyerinde gerekli incelemeler yapılmıştır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Terazi, Hijyen, Fiyat Etiket ve Tarifeler, Saklama ve Depolama Alanları, Yaya yolu işgali vs. konularında gerekli kontroller yapılmıştır. Denetim esnasında kusurlu bulunan işyerleri yazılı ve sözlü uyarılmıştır. Zabıta Müdürlüğü olarak halkımızın huzur ve esenliği için her alanda çalışmalarımız ve denetimlerimiz devam etmektedir.”