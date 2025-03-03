Muğla’nın Bodrum ilçesinde Northeaster isimli motor yatta bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangına ilk müdahaleyi Büyükşehir Belediyesi’ne ait Muğla BB-20 isimli yangın söndürme teknesi yaptı ve yangının diğer teknelere sıçramasınıönledi.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Liman Başkanlığı’nda bir tesis içinde bağlı olan Northeasterisimli motor yatta yangın meydana geldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait Muğla BB-20 isimli acil müdahale teknesi yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı.

Ekiplerin yoğun çabası sonrasında motor yat yangını söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken Northeaster isimli motor yatta hasar oluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, denizlerde güvenliği sağlamak ve olası felaketlerin önüne geçmek için modern ve donanımlı acil müdahale tekneleriyle hizmet vermeyi sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye, Bodrum ve Marmaris limanlarında konuşlandırdığıüç adet çok amaçlı acil müdahale teknesi, deniz yangınlarına ilk müdahale, personel ve yaralı nakli, denizde kontrol görevi ve deniz yüzeyi temizliği gibi önemli görevler üstleniyor.Çok amaçlı acil müdahale tekneleri Fethiye, Bodrum ve Marmaris limanlarında hizmet veriyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Doğal ya da kazalar sonucu yaşanan yangınlara karşıönlemlerimizi alıyoruz.Denizlerde güvenliği sağlamak ve olası felaketlerin önüne geçmek için modern ve donanımlı acil müdahale tekneleriyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerimizde denizde oluşabilecek bir felaket için acil müdahale teknelerimiz 24 saat görev başındadır.” dedi.