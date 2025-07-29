Muğla Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilirlik odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda önemli bir karara imza attı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul’a Başkanlık yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sürdürülebilir turizm belgeli tesislere ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik su tarifesi indirimi kararı aldıklarını açıkladı.

MUSKİ Olağanüstü Genel Kurul’da 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla geçerli olacak yeni su tarifesini Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras açıkladı. Gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulda özellikle sürdürülebilir turizm belgeli işletmelere ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik önemli tarife indirimleri oy birliğiyle kabul edildi. Bu düzenlemeyle hem çevreye duyarlı turizm uygulamalarının teşviki hem de yerel üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE KOLAYLIK SAĞLAYACAK UYGULAMA

Yeni uygulama kapsamında hayvancılık işletmeleri için önemli bir kolaylık sağlandı. Daha önce HAYBİS sistemine kayıtlı hayvancılık aboneleri için 1-15 metreküp olan ilk kademe sınırı, 0-50 metreküpe çıkarıldı. Böylece hayvancılıkla uğraşan üreticiler, 50 tona kadar suyu en düşük tarifeden kullanabilecek. Önceki tarifede bu aboneler, 1-15 metreküp kullanım için metreküp başına 30,74 TL ödüyordu. 16-30 metreküp arası kullanımda fiyat 35,89 TL’ye, 31 metreküp ve üzeri kullanımda ise 53,49 TL’ye çıkıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte 1-50 metreküp arası kullanım için 34,87 TL sabit fiyat uygulanacak. Bu sınırın aşılması durumunda 51-100 metreküp arası için 70,74 TL olarak ücretlendirilecek. Böylece üreticiler daha fazla suyu daha uygun birim fiyatlarla kullanabilecek.

Daha önce sürdürülebilir turizm belgesi olan ya da olmayan turizm işletmeleri için özel bir su tarifesi uygulanmıyordu. Bu işletmeler konut tarifesinden yararlanamıyor, ticari tarife kapsamında değerlendiriliyordu. Yeni uygulama ile birlikte, sürdürülebilirlik belgesine sahip tesisler için ilk kez özel ve kademeli bir indirimli tarife yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle birlikte tesislerin ‘Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’na sahip olmaları gerekiyor. Sertifika alan işletmeler, belgenin düzeyine göre indirimli tarifeden yararlanabilecek.

Buna göre birinci aşama belgesi bulunan tesisler 1 metreküp suyu 95 TL’den, ikinci aşamayı tamamlayanlar 90 TL’den, üçüncü aşamaya ulaşan tesisler ise 81 TL’den kullanabilecek. Önceden bu kapsamdaki tesisler için özel bir su tarifesi bulunmuyordu. Yeni düzenleme ile çevre dostu işletmeler hem destekleniyor hem de tasarrufları teşvik ediliyor.

Ayrıca yeni tarifeyle birlikte konut aboneleri için de düşük tüketimi teşvik eden bir düzenleme yapıldı. 5 metreküpten az su kullanan konut aboneleri için metreküp fiyatı 17,44 TL olarak belirlendi. Bu uygulamayla özellikle yalnız yaşayan, yaş almış ya da düşük gelirli bireylerin bütçesi korunmuş oldu. Önceki tarifede 1-15 metreküp kullanımın tamamı 30,74 TL birim fiyatla ücretlendirilirken, şimdi 5 metreküp altı kullanımda ciddi bir indirim sağlanmış oldu.

Yine hayvancılık sektöründe, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin kullandıkları suyla ilgili önemli bir düzenleme yaptık. Aynı zamanda hayvancılığı destekleme yönündeki kararlılığımızı bu adımla bir kez daha ortaya koyduk. Şu an ilimiz genelinde yaklaşık 26 bin işletmecimiz var. Bu işletmelerin su tüketimini daha ekonomik hale getirmek için, su tarifesindeki ilk kademe sınırını 15 tondan 50 tona çıkardık. Böylece vatandaşlarımızın neredeyse yüzde 60’a varan oranlarda tasarruf etmelerini sağladık. Bu düzenleme, üreticimizin yükünü hafifletirken kırsalda kalkınmayı da teşvik edecek.

Son olarak, özellikle yaşça büyük olan ve suyu tasarruflu kullanan vatandaşlarımızı da düşündük. 5 tonun üzerinde su tüketmeyen, sınırlı kullanım yapan abonelerimiz vardı. Biz de bu vatandaşlarımızın bir avantajdan yararlanmasını istedik. Bu nedenle 5 tona kadar su kullanan konut abonelerimiz için, mevcut ilk kademenin yarısı kadar bir ücret belirleyerek özel bir indirim uygulamasına geçtik. Böylece düşük tüketim yapan abonelerimize de doğrudan bir destek sağlamış olduk.” açıklamalarında bulundu.