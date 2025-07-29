Bursa'da Osmangazi Belediyespor Kulübü’nün milli sporcusu Azad Demirtaş, Almanya’da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Yarı Maraton Erkek Takımı’nda yer alan Demirtaş, takım arkadaşları ile birlikte gümüş madalyanın sahibi oldu.BURSA (İGFA) - Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 100’den fazla ülke ve 10 binin üzerinde üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye, 6 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak toplamda 18 madalya ile tarihi bir başarıya ulaştı. 12 branşta yarışan 135 Türk sporcusu, tüm final gruplarında yer aldı.

Osmangazi Belediyespor Kulübü’nün milli sporcusu Azad Demirtaş, milli forma ile oyunlarda önemli bir başarıya imza attı. Osmangazili milli atletin de yer aldığı Türkiye Yarı Maraton Erkek Takımı, oyunlarda gümüş madalya kazandı.

Takım arkadaşları Ramazan Baştuğ, Ömer Amaçtan ve Ayetullah Aslanhan ile birlikte madalya sevinci yaşayan Demirtaş, Türkiye ve Bursa için gurur kaynağı oldu.