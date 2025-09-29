Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişimine katkı sunmak amacıyla kış aylarında da sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri için ücretsiz kış spor kurslarını başlatıyor.

MUĞLA (İGFA) - Çocukların soğuk havalarda evlere kapanmadan, enerjilerini doğru şekilde kullanarak sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen kurslar, aynı zamanda dostluk, disiplin ve takım ruhu gibi değerleri de pekiştirecek.

2013-2019 doğumlu çocukların katılabileceği kurslarda tenis, satranç, voleybol, masa tenisi, taekwondo, atletizm ve hemsball branşlarında eğitim verilecek. Kurslar 6 Ekim 2025’te başlayacak.

Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan kurslarla çocukların hem spor yapmaları hem de sosyal becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Belediyenin düzenlediği bu kurslarla birlikte çocukların kış aylarını sağlıklı, aktif ve verimli geçirmesi amaçlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak hayata geçirdiği kış spor kursları, il genelinde çocuklara spor yapma imkânı sunarak kentin spor kültürüne katkı sağlayacak.

BAŞKAN ARAS: “SPOR HER DÖNEMDE HAYATIN BİR PARÇASI”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocuklara yönelik spor faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bizim için spor yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Çocuklarımızın kış aylarında da spordan kopmaması, sağlıklı bir gelişim için çok önemlidir. Bu kurslarla onların hem fiziksel hem de sosyal açıdan güçlenmesini, özgüvenlerinin artmasını hedefliyoruz. Sporla büyüyen çocukların geleceğe daha umutla bakacağına inanıyoruz.”