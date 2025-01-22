Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ınçocuklara karne hediyesi olan ‘Çocuk Film Günleri’yarıyıl tatili boyunca sürecek.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın her ilçesinden çocukların katılabileceği ‘Çocuk Film Günleri’ Menteşe’de bulunan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde filmiyle başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik yarıyıl tatilinin sonuna kadar devam edecek. 2 seans olarak yapılan Çocuk Film Günleri’nde günde 2 ayrı film gösterimi yapılıyor. 13.00 ve 16.00 saatlerinde gösterilen filmler çocuklara neşe oluyor.

Çocuklar Gerçek Sinema Deneyimi Yaşadı

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan çocukların ilk sinema deneyiminin gerçekleştiği etkinliğe günde yaklaşık 150 çocuğun katılım sağlaması planlanıyor. 1 Şubat Cumartesi gününe kadar sürecek etkinlikte girişte çocuklara patlamış mısır ve sinema bileti dağıtılarak gerçek sinema deneyimi yaşatılıyor.

Çocuk Film Günleri Programı

Çocuk Film Günleri kapsamında, 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 13.00’te "Çılgın Dostum Finnik", saat 16.00’da "Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde" izleyicilerle buluşacak.

25 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 13.00’te "Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde", saat 16.00’da ise "Çılgın Dostum Finnik" gösterilecek.

2. Hafta programında, 28 Ocak 2025 Salı günü saat 13.00’te "Düşler Fabrikası", saat 16.00’da "Kartopu Savaşları 2" filmi gösterilecektir.

30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 13.00’te "Kartopu Savaşları 2", saat 16.00’da ise "Düşler Fabrikası" izlenebilecektir. Son olarak, 1 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 13.00’te "Düşler Fabrikası", saat 16.00’da ise "Kartopu Savaşları 2" gösterime sunulacak.