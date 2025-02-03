Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz himayesinde Milas Belediyesi Spor Kulübü yararına gerçekleştirilecek olan Deve Güreşi Festivali için geri sayım başladı.MUĞLA (İGFA) - Milas Arena’da 9 Şubat’ta gerçekleşecek olan 17. Milas Geleneksel Deve Güreşi Festivali’nde Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinin pehlivan develeri boy gösterecek.

KUPA MÜSABAKALARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden biri olan deve güreşlerinin en heyecanlı ve çekişmeli güreşlerinden biri Milas’ta gerçekleşecek. Milas Arena’da gerçekleşecek güreşlerde ülkemizin farklı bölgelerinden birbirinden ünlü develer katılacak. Türkiye Şampiyonlarının kupa müsabakalarıyla heyecanın dorukta yaşanacağı güreşler ücretsiz olarak izleyicisiyle buluşacak.

BAŞKAN TOPUZ’DAN DAVET

Pehlivan develerin heyecanlı güreşlerine sahne olması beklenen Milas Deve Güreşi Festivali’nin 17.sinin gerçekleştirileceğini belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz “Tarihi ve kültürel değerlerimizin yaşatılması amacıyla gerçekleştireceğimiz güreşlerde ülkemizin farklı illerinden pehlivan develer boy gösterecek.

Türkiye Şampiyonlarının kupa müsabakalarının da olacağı güreşler ücretsiz olarak vatandaşlarımızla buluşacak. 9 Şubat Pazar günü Milas Arena’da düzenlenecek olan güreşlere tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.