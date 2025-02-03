Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bursa’ya son 22 yılda 48 milyar 550 milyon TL değerinde 148 tesis inşa ederken, 436 bin 300 dekar arazi suyla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Ülkede sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerden dolayı kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yerini aldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son yıllarda yaşanan iklim değişikliği, küresel ısınmanın etkisi ile suyun stratejik öneminin daha da artırdığını ifade etti.

Yapay zekâ destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla tarımsal verimi artırırken su sarfiyatını azalttıklarını kaydeden Balta, "Asgari su kullanımıyla azami verimi elde etmek için en yeni teknolojileri de kullanmak suretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zira, suyun olduğu yerde hayat vardır, bereket vardır, medeniyet vardır Bu sebeplerle, Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak, 100 yıllık tecrübe ve bilgi birikimimiz ile suya verdiğimiz önemden dolayı tabiri caizse parmakla gösterilen bir kurum olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Bursa’ya yapmış oldukları DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 22 yılda Bursa’da inşa edilen 52 sulama tesisi ile 436 Bin 300 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtıklarını belirterek, "Bursalı çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı.” dedi.

Bursa’daki toprak yapısının ve iklim şartlarının üretime çok uygun olduğuna dikkat çeken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bursalılar için son 22 yılda, 48 milyar 550 milyon TL yatırım yaparak 148 adet tesis inşa ettiklerini, devreye alınan 25 baraj, 17 gölet ve 8 yeraltı depolaması ile 538 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştıklarını söyledi.

Bursa’da toplam 424 bin 110 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını açıklayan Genel Müdür Mehmet Akif Balta, “Bursa’da Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında 5 adet proje tamamlanarak, 395 bin 910dekar alan tescili, inşaatı devam eden işlerde ise kısmi olarak 28 bin 200 dekar arazi tescili olmak üzere toplam 424 bin 110 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerimizin memnuniyetini takip ediyoruz. Bir zamanlar bu projelere ‘ön yargı’ ile yaklaşan çiftçilerimiz, başarılı uygulamaları ve toplulaştırmanın faydasını gördükçe, teşekkürlerini iletiyorlar. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.