Muğla'da Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, yaz sezonuyla birlikte Şerefler Mahallesi’nde başlayan yol yenileme çalışmalarını yerinde incelerken, havalimanına bağlanan eski Fethiye yolunun Temmuz ayında tamamlanacağını duyurdu.MUĞLA (İGFA) - Dalaman Belediyesi, yaz sezonunun başlamasıyla yol çalışmalarına hız verdi.

Şerefler Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevcut asfaltı kazıyarak dolgu çalışmalarına başladı. Havalimanına bağlanan eski Fethiye yolunda yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında, 40 cm yüksekliğinde dolgu yapılıyor ve temmuzda asfaltlama tamamlanarak yol halkın kullanımına açılacak.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, çalışmaları yerinde denetleyerek Fen İşleri Müdür Vekili Korhan Koyuncu’dan bilgi aldı. “Vatandaşların konforunu artırmak için planlı ve kalıcı yatırımlar yapıyoruz. Şerefler’den havalimanına uzanan yolda dolguya başladık. Bir kere yapacağız, ama sağlam yapacağız. Ardından Çağlayan Caddesi’nde 5 km’lik dolgu çalışması olacak” dedi.

Koyuncu, “Havalimanını Fethiye’ye bağlayan kısa bir hat olan Şerefler eski Fethiye yolunda mevcut asfaltı kazıdık. İki hafta daha dolgu çalışması sürecek, temmuzda asfaltı tamamlayarak yolu hizmete açacağız” bilgisini verdi.