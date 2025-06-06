Ankara Keçiören Belediyesi, meslek lisesi son sınıfta okuyan ve belediyede staj yapan öğrencilerin yıl boyunca gösterdiği emek ve özveriyi unutmadı.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, stajını başarıyla tamamlayan öğrencilere teşekkür belgesi verdi.

Belediye meclis toplantı salonunda düzenlenen törende, öğrencilerin staj çalışmalarından oluşan video gösterimi yapıldı.

Belediyenin farklı birimlerinde görev alan öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Özarslan, öğrencilerle birlikte pasta keserek gençlere başarı dolu bir gelecek diledi.

Buluşmada öğrencilere seslenen Başkan Özarslan, "Sizlerle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize emanet etmiş olduğu cumhuriyete ve onun bütün değerlerine sahip çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Mevla’m yaşamınız boyunca sizlerin yar ve yardımcısı olsun. Hayal ettiğiniz iş ve hizmet etme imkanlarını sizlere nasip etsin. Unutmayın ki gençler hedeflerinize ulaşmanız için yapmanız gereken en önemli unsur çok çalışmaktır. Ailelerinize de selamlarımı iletiyorum” dedi.