Bursa’nın Mudanya Yolu Çağrışan mevkiinde otluk alanda çıkan yangın, 4 dönümlük alanda etkili oldu. İtfaiye, Orman Müdürlüğü ekipleri ve TOMA araçlarının hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları tamamlandı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Mudanya Yolu üzerinde, Çağrışan mevkiinde otluk alanda başlayan yangın, yaklaşık 4 dönümlük alanda etkili oldu.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA araçları anında müdahale etti.

Yoğun ve koordineli çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Olay yerine intikal eden Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, çalışmaları yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, ekiplerin hızlı müdahalesi olası daha büyük bir felaketin önüne geçti