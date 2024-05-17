Milli Savunma Bakanlığı Mehter Takımı, Bayburt’a geldi geldi. Mehteran Takımı, Bayburtlu Hemşerilerimize unutulmaz anlar yaşattı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Milli Savunma Bakanlığımızın yurt içi turneleri kapsamında ilimizde düzenlediği Mehteran Birliği Konseri dinletisine katıldı.

Mehter’in, Türk Ordularının simgesi olduğunu vurgulayan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Türk kültürünün en önemli miraslarından olduğunu belirterek, Milli Savunma Bakanımız değerli hemşehrimiz Sayın Yaşar Güler’e ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığının Yurt içi Turneleri Kapsamında Bayburt kapalı spor salonunda yaptığı gösteriler ilgiyle izlendi.