2024 yılında tüketicilerin uygulamalara yaptığı harcamalar yükselirken, yapay zekâ, mobilde büyük ilgi odağı oldu. 2025 State of Mobile Raporu'na göre tüketicilerin mobil uygulamalara yaptığı harcama 150 milyar dolara ulaştı. Yapay zeka uygulamalarında geçirilen süre yüzde 300’lük artış gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Dijital ekonominin önde gelen veri sağlayıcılarından olan Sensor Tower, 2025 yılına yönelik olarak hazırladığı yıllık State of Mobile raporunu yayınladı.

Rapora göre, 2024 yılında uygulama içi satın alımlar ve abonelikler için yapılan tüketici harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 13'lük bir artışla küresel çapta 150 milyar dolara ulaştığı gözlendi. Oyun dışı uygulamalara yapılan tüketici harcamalarındaki art arda 4 yıllık büyümenin, oyunları geride bıraktığı ve oyun dışı harcamaların 2024 yılında yaklaşık 14 milyar dolar arttığının gözlendiği raporda ayrıca internet üzerinden Film ve Televizyon Yayınları (11,9 milyar dolar) ve sosyal medya (11,7 milyar dolar), ciddi bir farkla 2024 yılında tüketici harcamaları açısından en önemli iki alt başlık oldu.

Öte yandan, 2024 yılında yapay zeka destekli Chatbot’lar tam anlamıyla bir gövde gösterisi yaptı.

Tüketiciler, üretken yapay zekaya olan ilginin artmasıyla birlikte ChatGPT, Google Gemini ve Doubao gibi uygulamalarda yaklaşık 1,1 milyar dolar (yıllık yüzde 200’lik artış) harcadı.

Character AI ve ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarında geçirilen süre neredeyse 7,7 milyar saati aşarken, yapay zeka ile ilgili uygulamalar 17 milyar kez indirilerek tüketicilerin yapay zeka özelliklerine yönelik artan iştahını gösterdi.

Rapor, ilginç bir şekilde, etkileşimin son zamanlardaki en yüksek seviyelerinden hafif bir gerileme yaşadığı streaming gibi uygulama kategorilerinde, tüketicinin dijital yorgunluk belirtilerine işaret etse de, müşteri deneyimlerini geliştiren uygulamaların başarısını da ortaya çıkardı.

Sensor Tower CEO’su ve Kurucu Ortağı Oliver Yeh, uygulamaların oyun harici alanlarda da tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ettiğini söyledi.

"Tüketiciler mobil cihazlarında daha fazla zaman geçirdikçe, uygulamalar üzerinden alışveriş yapma konusunda çok daha rahat hale geliyorlar" diyen Oliver Yeh, "Uygulamalar da bu artan ilgiden faydalanabilmek adına para kazanma stratejilerini değiştirdi ve tüketicilerin dijital deneyimini kolaylaştırmak ve iyileştirmek için yenilikçi yollar geliştirdi. Geleceğe bakacak olursak, teknolojiyi günlük hayata sokmanın yeni ve yaratıcı yollarını bulan daha fazla uygulamanın yapay zekayı deneyeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Raporda geçen diğer önemli noktalar şöyle sıralandı:

● Milyar Dolarlık Kulübün Yeni Üyeleri: Dört oyun ve bir uygulama: LastWar, WhiteoutSurvival, Dungeon & Fighter, Brawl Stars ve WeTV, bir takvim yılında tüketici harcamaları 1 milyar doları aşan uygulamalar oldu.

● Yapay Zeka İşgali: ChatGPT 50 milyon (yıllık yüzde 500’lik artış) aylık aktif kullanıcıya Temu, Disney+ ve YouTube Music'ten daha hızlı ulaşmayı başardı.

● Uygulamalar Finansal Hizmetlerde Kolaylık Sunuyor: Dijital cüzdanların ve mobil bankacılığın popülerliği sayesinde finans uygulamaları, uygulamada geçirilen zaman açısından bir önceki yıla göre çift haneli büyümeyi sürdürdü ve 7,5 milyar indirmeye yaklaştı (bir önceki yıla göre yüzde 8’lik artış).

● Kripto Para Uygulamaları Küresel Çapta İlgi Görüyor: Binance (6.) ve Tonkeeper (9.) 2024 yılı indirilme sayısı sıralamasında ilk 10 finans uygulaması arasında yer aldı.

● Çinli Internet e-perakende Şirketleri, Perakendeyi Küresel Çapta Güçlendiriyor: Temu ve SHEIN, perakende kategorisi uygulama indirme sıralamasında sırasıyla birinci ve ikinci sırada yer alarak Avrupa, Latin Amerika ve Asya'ya doğru genişlemeye devam ediyor.

● Streaming Uygulaması Pazarı Doygunluğa Ulaştı: Streaming mobil uygulamaları, uygulama içi gelir ve indirmelerde sürekli bir artış görse de, kullanıcıların dijital yorgunluğu etkileşimin azalmasına neden oluyor. Geçiş maliyetlerinin olmaması, yeni ve küçük platformların sadakat ve abone büyümesini sağlamasını zorlaştırıyor.

Bölgesel ve kategori düzeyindeki pazar eğilimlerini derinlemesine inceleyen Sensor Tower'ın yayınladığı 2025 State of Mobile Raporu'nun tamamını okumak için tıklayabilirsiniz.