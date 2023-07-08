17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığına bir ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt Valiliğini ziyaret etti.Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaret kapsamında memleketimizde.

Valiliği ziyaret eden Güler'e, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim tarafından, kentteki faaliyetlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Bakan Güler, Bayburt Belediyesi ile 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığına da ziyaret gerçekleştirdi.