Milli Savunma Bakanı Hemşerimiz Yaşar Güler,Arpalı Askeri Tugay,Kışla ve Komando Taburu tesislerini inceledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur la birlikte Arpalıda yapılan Askeri Kışlayı ve Arpalıda yapılan çalışmaları inceledi.Arpalı ziyaretinde Hemşerilerimizle hasbıhal etti.

Bakan Gülerin Askeri Kışla ziyaretine ,Vali Cüneyt Epcim,BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Komutanların yanı sıra Bayburt protokollüde eşlik etti.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Milli Savunma Bakanı Güleri Arpalı Belediyesi Tesislerinde Cam Köprü Cafe’de misafir etti.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Bakan Gülere Arpalı Askeri kışlasına verdiği emeklerden dolayı Plaket takdiminde bulunarak teşekkür etti.