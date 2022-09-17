İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Rahmi Güney, Gökçedere İlkokulu, Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu ve Gökçedere Lisesini ziyaretleri esnasında öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılında kendilerine başarılar diledi.

Gökçedere beldesinde yık-yap kapsamında TOKİ tarafından yapımı devam eden 12 derslikli Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu ve devlet yatırım programında bulunan spor salonunun inşaatlarını yerinde inceleyen Sayın Güney; İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem, İnşaat Emlak Şube Müdürü İsa Akgün ve yetkililerden bilgi aldıktan sonra ziyaretlerini sonlandırdı.