Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcılarımız Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk, Belediye Meclis Üyelerimiz ve birim müdürlerimizin karşıladığı Millî Eğitim Bakanı Tekin beraberindekilerle ile birlikte Başkanımız Pekmezci’nin makam odasına geçti.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ve İl Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney’in eşlik ettiği ziyarette Belediye Başkanımız Pekmezci, Millî Eğitim Bakanı Tekin’i Bayburt’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediyemiz tarafından bu yıl 17-23 Temmuz tarihleri arasında organize edilecek olan 27. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri’ne Bakan Tekin’i davet eden Başkanımız Pekmezci, Türk Dünyasının ortak atası Dede Korkut’un Bayburt’la olan bağını, hikâyelerinde Bayburt’un yer aldığını ve mezarının şehrimizde bulunduğu konusunda çeşitli bilgiler aktardı.

Türk Dünyası’nın birleştirici unsuru Dede Korkut’un UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne dâhil edilmesinin Bayburt için çok özel anlamlar taşıdığını söyleyen Başkanımız Pekmezci, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2019 yılında kendisine takdim edilen belgenin Belediyemizde yer aldığını belirtti.

Millî Eğitim Bakanı Tekin’in daha önce rektörü olduğu Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof Dr. Gültekin Akengin ve beraberindeki yaklaşık 25 akademisyenin geçtiğimiz yıl organize ettiğimiz 26. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri’ne yaptıkları katkılardan dolayı Belediye Başkanımız Pekmezci, Bakan Tekin’e teşekkürlerini iletti.

Millî Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin ise Dede Korkut adına düzenlenen uluslararası şölenlerin gelecek nesillere aktarılması ve geleneğin sürdürülmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Ziyarette, Belediyemiz Şeref Defteri’ni imzalayan Millî Eğitim Bakanı Tekin’e Belediye Başkanımız Pekmezci, ziyaret anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Belediyemiz ziyaretinin ardından programına Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti Bayburt İl Teşkilatlarını ziyaret ederek devam eden Millî Eğitim Bakanı Tekin, programlarının son bölümünde emekli öğretmenlerimizden Halit Eşkan'ı evinde ziyaret ederek bayramını tebrik etti.