20. ve 21. Dönem Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu, 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul’dan Milletvekili seçilen hemşerimiz Suat Pamukçu,Seçimlerde kendisini destekleyen hemşerilerimize teşekkür ziyaretinde bulundu.

İstanbul’da Yeniden Refah Partisi Milletvekili seçilen Suat Pamukçu,Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde hemşerilerimizle bir araya geldi.Hemşerilerimize teşekkürlerini belirten Pamukçu,Bayburtlu hemşerilerimizin kendisine sahip çıktığını bundan dolayı memnuniyetini belirtti.

Marmara bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül,Milletvekili seçilen Hemşerimiz Suat Pamukçuya tebriklerini belirtti ve her daim Bayburtlu hemşerilerimizin yanındayız dedi.

Marmara bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneğinde hemşerilerimizle bir araya gelen Suat Pamukçu,Vatandaşlarımızın ve özellikle Hemşerilerimizin sorunlarını Meclise taşıyacağım dedi.

Programın hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.