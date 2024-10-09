Milletvekili Ateş, ziyaretleri kapsamında Mali Bamako Türkiye Büyükelçisi Efe Ceylan, Mali Geçiş Dönemi Yasama Organı (CNT/Conseil National de la Transition) Başkanı Albay Malick Diaw, Mali Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Sékou Traore, Mali Sağlık Komisyonu Başkanı Aboubacar Sidik Fomba ve heyetiyle bir araya geldi.

Prof. Ateş, ziyaretleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mali-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekili olarak TBMM ve Devletimizi temsilen resmi temaslarımız kapsamında, Mali Geçiş Dönemi Meclis Genel Kurulu’na hitap etmekten büyük onur ve mutluluk duydum. Bu ziyaretimizin, iki ülkenin parlamentoları arasında parlamenter diplomasinin imkanlarını kullanarak ilişkilerin geliştirilmesi bakımından da değerli bir katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Türkiye ve Mali arasındaki ilişkilerin dostane bir şekilde ilelebet sürmesini temenni ediyorum. Nazik misafirperverlikleri için değerli Başkanlarımıza ve Büyükelçimize teşekkür ediyor, devletimiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.