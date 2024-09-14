Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 7 yaşındaki Nazlı Hilal Özbek Çayırözü (Ağunsos) köyü camisinde ikindi namazına müteakip Bayburt Müftüsü Bayram Danacı’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İçişleri eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Eski Milletvekilleri Fetani Battal, Şaban Kardeş, Feramüz Üstün, Sabri Varan, Fehmi Küpçü, Muzaffer Arslan, Mehmet Altay, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kurulu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Defin işleminin ardından acılı baba Bünyamin Özbek, amcalar Zülkarni Özbek ve Mürsel Özbek, Özbek ailesinin diğer fertleri taziyeleri kabul etti.