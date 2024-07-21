Ateş, Aydıntepe ve Demirözü hastanelerine 7+1 Diyaliz ünitelerinin açıldığını, ruhsatlama işleminin ardından çok kısa bir süre içerisinde bu hizmetin ilçe hastanelerinde verileceğini duyurdu.

Tıp kökenli olması sebebiyle Bayburt’ta sağlık açısından birçok eksikliği göreve geldiği günden itibaren çözüme kavuşturan Milletvekili Orhan Ateş, Bayburt Devlet Hastanesinde 2023 yılında 61 olan uzman hekim sayısının 2024 yılı itibariyle 72’ye yükseldiğini belirtti.

Bayburt Devlet Hastanesi Anjiyografi Ünitesi açılmasının ardından bu anlamda çevre illere sevkin yok denecek kadar azaldığını da ifade eden Ateş, 3 ayda kalp sorunu yaşayan 189 kişiye müdahale edildiğini, Kemoterapi Ünitesinin ise güncel standartlara uyarlanarak hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.