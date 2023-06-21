Milletvekili Ateşin Ziyaretine Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman ve Vakıf Yöneticileri katıldı.

Milletvekili Ateşin ziyareti sonrası heyet Çevre Şehircilik Bakanı Özhasekiyi ziyaret ettiler.

Başkan Hükmü Pekmezci, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Prof. Dr.Orhan Ateş, Akparti İl Başkanı Hacı Ali Polat ile beraber Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’yi makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ye hayırlı olsun dileklerini ileten heyet, şehrimizde yapımı devam eden ve planlanan projeleri istişare ettiler.