Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini Bayburt’a yapılması için Anjiyo merkezi, Fizik tedavi ve Kemoterapi üniteleri için söz aldı.

Kaldirik Bitkisi Kanserle Mücadelede başarı sağlar mı.? Kaldirik Bitkisi Kanserle Mücadelede başarı sağlar mı.?

Ateş Sosyal Medya Paylaşımında:

“Yeni dönem için başarı dileklerimizi de paylaştığımız Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca ile önemli istişarelerde bulunduk. Birçok güzel haberi de bizlerle paylaşan Sayın bakanımız; Hekim ve Personel ihtiyaçlarımızın giderilmesinin yanı sıra Fizik Tedavi, Anjiyo ve Kemoterapi Ünitelerinin memleketimize kazandırılacağının müjdesini de verdiler. Sayın bakanımıza Şükranlarımızı Sunuyoruz.”