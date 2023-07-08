Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini Bayburt’a yapılması için Anjiyo merkezi, Fizik tedavi ve Kemoterapi üniteleri için söz aldı.

Ateş Sosyal Medya Paylaşımında:

“Yeni dönem için başarı dileklerimizi de paylaştığımız Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca ile önemli istişarelerde bulunduk. Birçok güzel haberi de bizlerle paylaşan Sayın bakanımız; Hekim ve Personel ihtiyaçlarımızın giderilmesinin yanı sıra Fizik Tedavi, Anjiyo ve Kemoterapi Ünitelerinin memleketimize kazandırılacağının müjdesini de verdiler. Sayın bakanımıza Şükranlarımızı Sunuyoruz.”