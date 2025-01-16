Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş , hemşerilerimizin en büyük beklentisi ve hayali olan projeler 2025 Yılı Yatırım Programına alınarak yayımlandığını belirtti.

1-Uzungöl’ü Bayburt’a bağlayan en kısa yol olan Soğanlı Dağı geçişi Uzungöl arası yolun asfaltsız olan 25 km'lik kısmı asfalt yapımı tamamlandığında Bayburt Uzungöl arası yaklaşık 1 saate düşmüş olacak.

Yatırım Tutarı: 78 Milyon TL

2- Yeni Adalet Sarayı Binası Yapımı

Arsa Alanı: 33524 M2

Kullanım Alanı: 15000 M2

Yatırım Tutarı: 600 Milyon TL

3- Yeni Kültür Sarayı Binası Yapımı

Arsa Alanı: 5875 M2

Kullanım Alanı: 4500 M2

Yatırım Tutarı: 225 Milyon TL

4-Bayburt Küçük Sanayi Sitesi Yapımı

Arsa Alanı: 61000 M2

Kullanım Alanı: 38500 M2

Yatırım Tutarı: 915 Milyon TL

Toplam Tutar: 1 Milyar 818 Milyon TL

Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş yaptığı açıklamada:

Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız bu önemli projeler, turizm ve inşaat sektörümüzü güçlendirecek, üretime, istihdama büyük katkı sağlayacaktır.

Memleketimiz için her alanda durmadan çalışmaya ve güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz.

Başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, Milli Savunma Bakanımız Sn. Yaşar Güler'e, Ankara Milletvekilimiz Sn. Vedat Bilgin'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

İlimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.