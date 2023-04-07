Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Milletvekili adayı belli oldu.

MHP, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Bayburt Milletvekili adayını Bekir Kasap olarak açıkladı. 

MHP Genel Merkezi, 6 aday adayının başvuru yaptığı süreci tamamladı. 7 Nisan 2023 Cuma günü YSK'ya teslim edilecek liste öncesinde kamuoyuna duyuruldu. 

MHP Bayburt İl Başkanı iken 2022 yılı Aralık ayında görevinden istifa ederek milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan Bekir Kasap, Genel Merkez tarafından Bayburt Milletvekili adayı olarak açıklandı.

İşte MHP milletvekili aday listesi...

Osmaniye:

1- Devlet Bahçeli
2- Ruhi Ersoy
3- Hakan Hakkoymaz
4- Ali Fuat Kardaş

Adana:

1- Muharrem Varlı
2- Ayşe Sibel Ersoy
3- Mustafa İzgioğlu
4- Firdevs Cingözler
5- Alev Ataş
6- Uğur Öztürk
7- Bünyamin Avcı
8- Yusuf Baş
9- Adem Gündoğan
10- Ahmet Reha Yerleşen
11- Zekeriya Siverekli
12- Hakan Uykız
13- Atilla Duygun
14- Mahmut Tülek
15- Tufan Bilen

Adıyaman:

1- İsmail Gümüş
2- Fevzi Öztürk
3- Ahmet Bilgiç
4- Asiye Bulundu
5- Sıraç Aslan

Afyonkarahisar:

1- Mehmet Taytak
2- Yücel Genç
3- Mehmet Emre Demiral
4- Mehmet Hakan Çolpan
5- İsmail Aydoğuş
6- Mustafa Güllü

Ağrı:

1- Salih Emir Mutluer
2- Yasin Özyalçın
3- Kahraman Hanbaba
4- İbrahim Arpacı

Amasya:

1- Mehmet Sarı
2- Mustafa Güçyetmez
3- Murat Suşehirli

Ankara 1. Bölge:

1- Mevlüt Karakaya
2- Önder Kahveci
3- Eyyüp Yıldız
4- İbrahim Çiftçi
5- Oğuz Yılmaz
6- Levent Çağlancı
7- Şeniz Sezgin
8- Yiğit Yılmaz
9- Sultan Polat
10- Funda Gülerer
11- Murat Karakurt
12- Ahmet Karagöz
13- Adnan Yiri

Ankara 2. Bölge:

1- Sadir Durmaz
2- Özgür Bayraktar
3- Nevin Taşlıçay
4- Ahmet Selim Yurdakul
5- Cengiz Şahin
6- Tarkan Toper
7- Emine Güven Öztürk
8- İlkay Uyar Kaba
9- Ümmühani Çoşkun
10- Yusuf Tanık
11- Levent Uğurlu

Ankara 3. Bölge:

1- Yaşar Yıldırım
2- Erkan Haberal
3- Seçkin Odabaşı
4- Fatih Çetinkaya
5- Özmen Alp Giray Erdemir
6- Hayriye Aydın
7- Erdinç Ölmez
8- Yaşar Yukarıkır
9- Bahri Batuhan Kurban
10- Hüseyin Yılmaz
11- Uğur Sadık
12- Öznur Özen

Antalya:

1- Abdurrahman Başkan
2- Hilmi Durgun
3- Mustafa Aksoy
4- Yusuf Kelleli
5- Ferhat Sarıbek
6- İlknur Fidan
7- Oğuzhan Çelik
8- Yavuz Çağlar
9- Serkan Öztürk
10- Ali Çetin
11- Hayati Peker
12- Esmaye Özörmenoğlu
13- İdris Özcan
14- Ahmet Ali Coşkun
15- Mehmet Ali Yalçın
16- Mustafa Doruatlı
17- Kutluhan Tozoğlu

Artvin:

1- Mete Han Özkan

2- Erkan Çağatay Kuruoğlu

Aydın:

1- Deniz Depboylu
2- Burak Pehlivan
3- Yusuf Keremit
4- Burhan Uçaş
5- Etem Yeşilyurt
6- Çetin Durmaz
7- Osman Gazi Cihangiroğlu
8- Cengiz Ataseven

Balıkesir:

1- Ekrem Gökay Yüksel
2- Harun Algül
3- Cem Özışıklıoğlu
4- Abdullah Sarbay
5- İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu
6- Nihat Gezergiç
7- Ayten Sak
8- Özkan Öztürk
9- Cem Kıvılcım

Bilecik:

1- İbrahim Bağ
2- Tacettin Güven

Bingöl:

1- Metin Keskin
2- Muhammed Köse
3- Ekrem Çifç

Bitlis:

1- Gökhan İdiz
2- Osman Gülsar
3- Abdulrahim Şubaşı

Bolu:

1- İsmail Akgül
2- Rahmi Aksoy
3- Muhittin Özel

Burdur:

1- Servet Olpak
2- Andaç Özdemir
3- Esma Özdaşlı

Bursa 1. Bölge:

1- İsmet Büyükataman
2- Ahmet Beygirci
3- Yaşar Türk
4- Korkut Aktaş
5- Metin Çoraklı
6- Canan Tarçın
7- Ridvan Kılıçoğlu
8- Suat Ermiş
9- Erol Comart
10- Tuğba Şentürk Yılmaz

Bursa 2. Bölge:

1- Fevzi Zırhlıoğlu
2- Muhammet Tekin
3- Ayhan Önal
4- Bilal Doğan
5- Mustafa Narmanlı
6- Ali Bahadır
7- Aydın Sancar
8- Alparslan Karaaslan
9- Gamze Nur Sarğın
10- Gülseren Özbek

Çanakkale:

1- Sıtkı Keçeci
2- Nahit Özkan
3- Hasan Babadağlı
4- Fatih Şahin

Çankırı:

1- Pelin Yılık
2- İsmail Arslaner

Çorum:

1- Vahit Kayrıcı
2- Ahmet Kurtbaş
3- İsmail Lek
4- Mete Çakı

Denizli:

1- Ferudun Ünal
2- Yusuf Garip
3- Ebru Leman Kalkan
4- Emre Erdoğan
5- Mehmet Altıntaş
6- Raşit Özdemir
7- Hüseyin Yüklet

Diyarbakır:

1- Hasan Özmen
2- Ahmet Güzel
3- Zülküf Aslan
4- Gülşah Süvarioğlu
5- Feyzi Yiğitkan
6- İlknur Yılmaz
7- Ahmet Tuncalp
8- Mahsum Yılmaz
9- Abdurrahman Mustafa Uğurlu Köprü
10- Gökalp Kayacan
11- Okan Demir
12- Yunus Bostan

Edirne:

1- Ali Özer
2- Ayvaz Yalaza
3- Hatice Ser
4- Hülya Balkan

Elazığ:

1- Semih Işıkver
2- Oğuzhan Demir
3- Hakan Kuzu
4- Yunus Genç
5- Fatma Sevinç Oğuzhan

Erzincan:

1- Cemil Yavuz Aksu
2- Aziz Gün

Erzurum:

1- Kamil Aydın
2- Muhammet Hanifi Macit
3- Ömer Haluk Pirimoğlu
4- Naim Karataş
5- Mehmet Musa Çakır
6- Sinan Demircioğlu

Eskişehir:

1- Bülent Maşaoğlu
2- Leman Sivri
3- Muhammed Bahadır Ayas
4- Mustafa Enes Süzen
5- Emre Karabacak
6- Oğuzhan Ünal

Gaziantep: 

1- Sermet Atay
2- Mustafa Bozgeyik
3- Ali Muhittin Taşdoğan
4- Mahmut Cüneyt Göz
5- Abdullah Şaşuşağı
6- Elif Aslı Ercihan
7- Ayşegül Köroğlu
8- Ender Özkarslıgil
9- Ramazan Yıldız
10- Fatih Yunus
11- Fahri Çevik
12- Gürkan Kıraç
13- Ahmet Durmuş Yılmaz
14- Alpaslan Savaş

Giresun:

1- Ertuğrul Gazi Konal
2- Fatih Meşe
3- Hami Pekdemir
4- Salih Türk

Gümüşhane:

1- Musa Küçük

2- Birol Tuğlu

Hakkari:

1- Fatih Özbek
2- Murat Taşyürek
3- Ulaş Albayrak

Hatay:

1 -Lütfü Kaşıkçı 
2 -İsmail Başar 
3 -Mehmet Bilgili 
4 -Hüseyin Zaroğlu 
5 -Hüseyin Akgöl 
6 -Ahmet Gedik 
7 -Nigar Özer 
8 -Uygar Polat 
9 -Hasan Kendir 
10- Yunus Türk 
11- Mehmet Özgür Yıldırım

Isparta:

1 -Hasan Basri Sönmez 
2 -Selim Öncel 
3 -Ahmet Kaya 
4 -Cennet Toker 

Mersin:

1 -Levent Uysal 
2 -Serdar Soydan 
3 -Mustafa Akın 
4 -Olcay Kılavuz 
5 -Mehmet Şahin 
6 -Kürşat Türker Ercan 
7 -Mustafa Yaşar 
8 -Kıvanç Derya 
9 -Zeynel Korkmaz 
10- Ferda Er 
11- Fatih Önge 
12- Ali Arı 
13- Ali Kaya

İstanbul 1. Bölge:

1 -Edip Semih Yalçın 
2 -İzzet Ulvi Yönter 
3 -Memet Bülent Karataş 
4 -Nevzat Ünlütürk 
5 -Murat Şahin 
6 -Şahin Gürz 
7 -Fadime Ersoy Dursun 
8 -Büşra Düzgün Kaya 
9 -Hilal Dilber 
10- Afşin Birben 
11- İrem Çelik 
12- Erdem Doğruer 
13- Yiğit Emre Altun 
14- Fatih Eryılmaz 
15- Fevziye Hasasu
16- Bayram Binici 
17- Aysun Turgut Beşoluk 
18- Can Ildırı 
19- Göksal Beşkaya 
20- Fikri Ay 
21- İlker Çakıroğlu 
22- Yunus Emre Durmuş 
23- Şenel Ustabaşı 
24- Gökmen Kayıkçı 
25- Cemal Altunhan 
26- Fatih Kaya 
27- Mahmut Coşkun 
28- Murat Can Aydın 
29- Serdar Bıyıkoğlu 
30- Mücahit Güngör 
31- Mustafa Yeter 
32- Halil İbrahim Uz 
33- Suat Altunkaynak 
34- Umut Akbulut 
35- Okan Ertorun

İstanbul 2. Bölge

1 -Celal Adan 
2 -Cemal Çetin 
3 -Ferhat Çakıroğlu 
4 -Nur Tuba Aktay 
5 -Niyazi Paksoy 
6 -Birol Gür 
7 -Yüksel Kaleci 
8 -Güllü Yener 
9 -Mahmut Yalçın 
10- Tuğrul Gök 
11- Ayhan Aras
12- Feime Akıncı 
13- Nevra İmamoğlu 
14- Mehmet Çetin 
15- Recep Yavaş 
16- Ali Atabeyoğlu 
17- Erhan Üstünbaş 
18- Serkan Büyük 
19- Murat Sancak 
20- Erkan Özçelik 
21- Caner Öner 
22- Beyda Nur Ayçetin 
23- Ferda Kapucuoğlu 
24- Necdet Öztürk 
25- Serdar Doyuran 
26- Alican Erdoğan 
27- Celal Deniz

İstanbul 3. Bölge

1 -Feti Yıldız 
2 -İsmail Faruk Aksu
3 -Hayati Arkaz 
4 -Arzu Erdem
5 -Gökhan Türkeş Öngel 
6 -Davut Haskırış 
7 -Ahmet Savaş Çolak 
8 -Özge Tekoğulları 
9 -Aylin Yüksel Ülker 
10- Metin Arı
11- Bahattin Şengül
12- Osman Büyükkaya 
13- Uygar Oral Öztürk
14- Alparslan Çatak 
15- İlkay Kaymak 
16- Dilara Erkut 
17- Aslıhan Soylu 
18- Mustafa Sepin
19- Jasmina Türkoğlu 
20- Volkan Büyükusta 
21- Nergis Gök 
22- Okan Demir 
23- Mesut Yıldırım 
24- Mustafa Alp 
25- Mehmet Başak 
26- Mehmet Şener Çelik 
27- Bekir Sıtkı Karausta 
28- Mehmet Galip Dere 
29- Enes Yılmaz 
30- Mehmet Sıddık Kaplan 
31- Hakan Öztürk 
32- Mehmet Gürbüz 
33- Fatih Mehmet Çetinkaya 
34- Mehmet Ali Özel 
35- Muhammed Rafet Yiğit 
36- Bülent Özcan

İzmir 1. Bölge:

1 -Hasan Kalyoncu
2 -Bahadır Bumin Özarslan 
3 -Cihan Aslan 
4 -Selahattin Şahin 
5 -Ufuk Aksoy 
6 -Sıdıka Topal 
7 -Salim Arduçlu 
8 -Lokman Kızılörenli 
9 -Nihal Baş 
10- Ali Durut 
11- Abdullah Batuhan Gürbüz 
12- Hülya Aykaç 
13- Halit Göndüz 
14- Kayhan Derya

İzmir 2. Bölge

1 -Tamer Osmanağaoğlu 
2 -Abdulkadir Bektaş 
3 -İsmail Obuz 
4 -Ayşegül Ekşi 
5 -Recep Akan 
6 -Eyüp Erim Ergören 
7 -Çetin Altın 
8 -İhsan Gürkan Taşkın 
9 -Ahmet Deha İmal 
10- Yiğit Fikri Atalı 
11- Hasan Sekin 
12- Erhan Elibol 
13- Mustafa Çintaş 
14- Mehmet Mert Dolğaç

Kars:

1 -Taner Gökçek 
2 -Uğur Boy 
3 -Halil Kerem Aydın 

Kastamonu:

1 -Emin Çınar 
2 -Alperen Özmen 
3 -Engin Uzune

Kayseri:

1 -İsmail Özdemir 
2 -Mustafa Baki Ersoy
3 -Adnan İncetoprak 
4 -Mete Kurt 
5 -Mülayim Gül Akarsu 
6 -Ergün Eryılmaz
7 -Ertuğrul Yücebaş 
8 -Kayhan Saraç 
9 -Mustafa Bozkurt 
10- Batuhan Berke Başpınar

Kırklareli:

1 -Nur Aybüke Baybaş 
2 -Gamze Bozdemir 
3 -Alaattin Ersan Şenyiğit

Kırşehir:

1 -Ali Aydın Akpınar 
2 -Mehmet Ay 

Kocaeli:

1 -Saffet Sancaklı 
2 -Yudum Kaşıkçı
3 -Emre Külcü 
4 -Haktan Kalıntaş 
5 -Hasan Galyan 
6 -Celalettin Yaylak 
7 -Serkan Günaydın 
8 -Halil Maya 
9 -Murat Balta 
10- Havva Köse 
11- Muhteren Çay
12- Hacı Ertan
13- İsa Araz 
14- Abdülkadir Danışmaz

Konya:

1 -Mustafa Kalaycı 
2 -Konur Alp Koçak 
3 -Celil Çalış 
4 -Güzide Çıpan 
5 -Hüseyin Kavas 
6 -Bilal Yiğit 
7 -Mustafa Yağan 
8 -Mehmet Turhan 
9 -Yasin Yakar
10- Salih Akça 
11- Songül Gizem Yücel 
12- Ramazan Uyar 
13- Aytekin Mart 
14- Yakup Kocabaş 
15- Fatih Toklucu

Kütahya:

1 -Ahmet Erbaş 
2 -Murat Gül 
3 -Mehmet Dinç 
4 -Arzu Kurnaz 
5 -Ülkü Gökçen Kehribar 

Malatya:

1 -Mehmet Celal Fendoğlu
2 -Ömer Ekici 
3 -Mesut Samanlı 
4 -Selma Çiçek 
5 -Muhsin Yiğit 
6 -Uğur Sevim

Manisa:

1 -Erkan Akçay
2 -Ali Uçak 
3 -Şehnaz Güvendik Arık 
4 -Mustafa Ünveren
5 -Güngör Dinçer
6 -Seval Başkesen 
7 -Hüseyin Şahin Erturan 
8 -Nadi Sarı 
9 -Deniz Sevim 
10- Öztürk Demir

Kahramanmaraş:

1 -Zuhal Karakoç Dora 
2 -Turan Şahin 
3 -Ertuğrul Doğan 
4 -Ömer Özkan 
5 -Aziz Kömürcü
6 -Hüseyin Çiçek 
7 -Sermet Yıldız 
8 -Mesut Çakar

Mardin:

1 -Ferhan Bozkuş 
2 -Mehmet Erboğan 
3 -Mehmet Sait Tezdönen 
4 -Zeyni Albayrak 
5 -Bedrettin Aslan 
6 -Oktay Şengül

Muğla:

1 -Özlem Balcı 
2 -Ertuğrul Avcı 
3 -Mevlüt Kiriş 
4 -Abdulkadir Tekin 
5 -Şevket Tokur 
6 -Hilmi Başpınar 
7 -Neslihan Doğangül Önder

Muş:

1 -Levent Özmen
2 -Haluk Zeki Öğreten 
3 -Yaşar Furkan Bingöl

CHP Bayburt'ta aday adaylarını tanıttı CHP Bayburt'ta aday adaylarını tanıttı

Nevşehir:

1 -Filiz Kılıç 
2 -Mustafa Çiftçi 
3 -Emre Aktaş

Niğde:

1 -Cumali İnce 
2 -Emrullah Türe 
3 -Ahmet Yasin Şentürk 

Ordu:

1 -Naci Şanlıtürk 
2 -Erol Bayram 
3 -Doğukan Ak
4 -Alpaslan Türkkan 
5 -Tuncer Usta 
6 -Ahmet Topal 

Rize:

1 -Recep Bakırcı 
2 -Remzi Kutanoğlu 
3 -Yunus Emre Öztürk

Sakarya:

1 -Muhammed Levent Bülbül 
2 -Ahmet Ziya Akar 
3 -Hüseyin Ekşi 
4 -Sezer Şengöz 
5 -Yaşar Aygüneş 
6 -Şükür Salih 
7 -Nesrin Burnazoğlu 
8 -Ali Halil

Samsun:

1 -İlyas Topsakal 
2 -Abdullah Karapıçak 
3 -Hüseyin Demir 
4 -Berfin Kara 
5 -Yunis Aksu 
6 -Yaşar Dursun
7 -İbrahim Yüksel
8 -Hami Korkmazlı 
9 -Abdülvahit Vardar

Siirt:

1 -Necdet Kayra 
2 -İsmail Keskin 
3 -Okan Işıktaş

Sinop:

1 -İsmail Büyükkayıkçı 
2 -Hasan Ataman 

Sivas:

1 -Ahmet Özyürek 
2 -İlker İpek 
3 -Kenan Çarboğa 
4 -Murat Sevinç 
5 -Bahadır Gökmen

Tekirdağ:

1 -İlker Yücel 
2 -Koray Önsel 
3 -Murat Turna 
4 -Gökhan Baylan 
5 -Mustafa Süleyman Kurtar
6 -Filiz Orman Akın 
7 -Hasan Memişoğlu 
8 -Necmi Özgül

Tokat:

1 -Yücel Bulut 
2 -Recep Bozdemir 
3 -Ayhan Özçelik 
4 -Ayla Bedirhan Çelik 
5 -Ufuk Değerliyurt

Trabzon:

1 -Bekir Sıtkı Tarım 
2 -Yavuz Tellioğlu 
3 -Şener Pul 
4 -Edanur Altıntaş 
5 -Yusuf Çakmak 
6 -Murat Aksoy

Tunceli:

1 -Nilgün Dalkılıç 

Şanlıurfa: 

1 -İbrahim Özyavuz 
2 -Halil Bakış 
3 -Halit Yıldız 
4 -Osman Mutlu 
5 -Mehmet Arpaci 
6 -Mahmut Polat 
7 -Kemal Güneş 
8 -Havva Birsen Deger
9 -İsmail Akçakaya 
10- Mustafa Ayğırcı
11- Ali Kurt 
12- Ahmet Ergün 
13- Hasan Koruk 
14- Hakkı Kaya

Uşak:

1 -Ayhan Kınden
2 -Oğuz Çakmak 
3 -Muzaffer Sait Dönmez

Van:

1 -Yahya Cancan 
2 -Ayhan Kahraman 
3 -Fatih Şahin 
4 -Abdulselam Arvas 
5 -Sunullah Keleş 
6 -Abdulhakan Üçdal 
7 -Abdulaziz Gülbay 
8 -Serpil Taşkıran 

Yozgat:

1 -İbrahim Etem Sedef 
2 -Kazım Ergün 
3 -Ülkü Yılmaz 
4 -Sezer Yozgat

Zonguldak

1 -Murat Kotra 
2 -Bayram Bozkurt 
3 -Özlem Taşkın
4 -Engin Sunat
5 -Semih Aydın 

Aksaray:

1 -Ramazan Kaşlı 
2 -Mustafa Zavlak 
3 -Çiğdem Er 
4 -Fatih Doğan

Bayburt:

1 -Bekir Kasap

Karaman:

1 -Mahmut Ünüvar 
2 -Turan Şener 
3 -Soydan Evci

Kırıkkale:

1 -Halil Öztürk 
2 -Melike Boran İsmailoğulları 
3 -Menderes Eray

Batman:

1 -Recep Çelikkaya 
2 -Tekin Güçlü 
3 -Hüseyin Kazak 
4 -Hakan Atala 
5 -Alperen Özdemir

Şırnak:

1 -Halil Tatar 
2 -Fikret Kaya 
3 -İdris Barkın 
4 -Bahattin Seven 

Bartın:

1 -Cemal Akın 
2 -Sezai Hangişi 

Ardahan:

1 -Onur Ümit Işık 
2 -Nursen Opalay 

Iğdır:

1 -Yaşar Karadağ 
2 -İbrahim Dizman

Yalova:

1 -Namık Öz 
2 -Cemil Tanrıkulu 
3 -Erkan Akçal 

Karabük:

1 -Ahmet Dönmez 
2 -Murat Karagül 
3 -Dilek Ünver

Kilis:

1 -Mustafa Demir 
2 -Fatih Kaya

Düzce:

1 -Ümit Yılmaz 
2 -Rümeysa Ataseven 
3 -Ömer Albayrak