Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Milletvekili adayı belli oldu.
MHP, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Bayburt Milletvekili adayını Bekir Kasap olarak açıkladı.
MHP Genel Merkezi, 6 aday adayının başvuru yaptığı süreci tamamladı. 7 Nisan 2023 Cuma günü YSK'ya teslim edilecek liste öncesinde kamuoyuna duyuruldu.
MHP Bayburt İl Başkanı iken 2022 yılı Aralık ayında görevinden istifa ederek milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan Bekir Kasap, Genel Merkez tarafından Bayburt Milletvekili adayı olarak açıklandı.
İşte MHP milletvekili aday listesi...
Osmaniye:
1- Devlet Bahçeli
2- Ruhi Ersoy
3- Hakan Hakkoymaz
4- Ali Fuat Kardaş
Adana:
1- Muharrem Varlı
2- Ayşe Sibel Ersoy
3- Mustafa İzgioğlu
4- Firdevs Cingözler
5- Alev Ataş
6- Uğur Öztürk
7- Bünyamin Avcı
8- Yusuf Baş
9- Adem Gündoğan
10- Ahmet Reha Yerleşen
11- Zekeriya Siverekli
12- Hakan Uykız
13- Atilla Duygun
14- Mahmut Tülek
15- Tufan Bilen
Adıyaman:
1- İsmail Gümüş
2- Fevzi Öztürk
3- Ahmet Bilgiç
4- Asiye Bulundu
5- Sıraç Aslan
Afyonkarahisar:
1- Mehmet Taytak
2- Yücel Genç
3- Mehmet Emre Demiral
4- Mehmet Hakan Çolpan
5- İsmail Aydoğuş
6- Mustafa Güllü
Ağrı:
1- Salih Emir Mutluer
2- Yasin Özyalçın
3- Kahraman Hanbaba
4- İbrahim Arpacı
Amasya:
1- Mehmet Sarı
2- Mustafa Güçyetmez
3- Murat Suşehirli
Ankara 1. Bölge:
1- Mevlüt Karakaya
2- Önder Kahveci
3- Eyyüp Yıldız
4- İbrahim Çiftçi
5- Oğuz Yılmaz
6- Levent Çağlancı
7- Şeniz Sezgin
8- Yiğit Yılmaz
9- Sultan Polat
10- Funda Gülerer
11- Murat Karakurt
12- Ahmet Karagöz
13- Adnan Yiri
Ankara 2. Bölge:
1- Sadir Durmaz
2- Özgür Bayraktar
3- Nevin Taşlıçay
4- Ahmet Selim Yurdakul
5- Cengiz Şahin
6- Tarkan Toper
7- Emine Güven Öztürk
8- İlkay Uyar Kaba
9- Ümmühani Çoşkun
10- Yusuf Tanık
11- Levent Uğurlu
Ankara 3. Bölge:
1- Yaşar Yıldırım
2- Erkan Haberal
3- Seçkin Odabaşı
4- Fatih Çetinkaya
5- Özmen Alp Giray Erdemir
6- Hayriye Aydın
7- Erdinç Ölmez
8- Yaşar Yukarıkır
9- Bahri Batuhan Kurban
10- Hüseyin Yılmaz
11- Uğur Sadık
12- Öznur Özen
Antalya:
1- Abdurrahman Başkan
2- Hilmi Durgun
3- Mustafa Aksoy
4- Yusuf Kelleli
5- Ferhat Sarıbek
6- İlknur Fidan
7- Oğuzhan Çelik
8- Yavuz Çağlar
9- Serkan Öztürk
10- Ali Çetin
11- Hayati Peker
12- Esmaye Özörmenoğlu
13- İdris Özcan
14- Ahmet Ali Coşkun
15- Mehmet Ali Yalçın
16- Mustafa Doruatlı
17- Kutluhan Tozoğlu
Artvin:
1- Mete Han Özkan
2- Erkan Çağatay Kuruoğlu
Aydın:
1- Deniz Depboylu
2- Burak Pehlivan
3- Yusuf Keremit
4- Burhan Uçaş
5- Etem Yeşilyurt
6- Çetin Durmaz
7- Osman Gazi Cihangiroğlu
8- Cengiz Ataseven
Balıkesir:
1- Ekrem Gökay Yüksel
2- Harun Algül
3- Cem Özışıklıoğlu
4- Abdullah Sarbay
5- İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu
6- Nihat Gezergiç
7- Ayten Sak
8- Özkan Öztürk
9- Cem Kıvılcım
Bilecik:
1- İbrahim Bağ
2- Tacettin Güven
Bingöl:
1- Metin Keskin
2- Muhammed Köse
3- Ekrem Çifç
Bitlis:
1- Gökhan İdiz
2- Osman Gülsar
3- Abdulrahim Şubaşı
Bolu:
1- İsmail Akgül
2- Rahmi Aksoy
3- Muhittin Özel
Burdur:
1- Servet Olpak
2- Andaç Özdemir
3- Esma Özdaşlı
Bursa 1. Bölge:
1- İsmet Büyükataman
2- Ahmet Beygirci
3- Yaşar Türk
4- Korkut Aktaş
5- Metin Çoraklı
6- Canan Tarçın
7- Ridvan Kılıçoğlu
8- Suat Ermiş
9- Erol Comart
10- Tuğba Şentürk Yılmaz
Bursa 2. Bölge:
1- Fevzi Zırhlıoğlu
2- Muhammet Tekin
3- Ayhan Önal
4- Bilal Doğan
5- Mustafa Narmanlı
6- Ali Bahadır
7- Aydın Sancar
8- Alparslan Karaaslan
9- Gamze Nur Sarğın
10- Gülseren Özbek
Çanakkale:
1- Sıtkı Keçeci
2- Nahit Özkan
3- Hasan Babadağlı
4- Fatih Şahin
Çankırı:
1- Pelin Yılık
2- İsmail Arslaner
Çorum:
1- Vahit Kayrıcı
2- Ahmet Kurtbaş
3- İsmail Lek
4- Mete Çakı
Denizli:
1- Ferudun Ünal
2- Yusuf Garip
3- Ebru Leman Kalkan
4- Emre Erdoğan
5- Mehmet Altıntaş
6- Raşit Özdemir
7- Hüseyin Yüklet
Diyarbakır:
1- Hasan Özmen
2- Ahmet Güzel
3- Zülküf Aslan
4- Gülşah Süvarioğlu
5- Feyzi Yiğitkan
6- İlknur Yılmaz
7- Ahmet Tuncalp
8- Mahsum Yılmaz
9- Abdurrahman Mustafa Uğurlu Köprü
10- Gökalp Kayacan
11- Okan Demir
12- Yunus Bostan
Edirne:
1- Ali Özer
2- Ayvaz Yalaza
3- Hatice Ser
4- Hülya Balkan
Elazığ:
1- Semih Işıkver
2- Oğuzhan Demir
3- Hakan Kuzu
4- Yunus Genç
5- Fatma Sevinç Oğuzhan
Erzincan:
1- Cemil Yavuz Aksu
2- Aziz Gün
Erzurum:
1- Kamil Aydın
2- Muhammet Hanifi Macit
3- Ömer Haluk Pirimoğlu
4- Naim Karataş
5- Mehmet Musa Çakır
6- Sinan Demircioğlu
Eskişehir:
1- Bülent Maşaoğlu
2- Leman Sivri
3- Muhammed Bahadır Ayas
4- Mustafa Enes Süzen
5- Emre Karabacak
6- Oğuzhan Ünal
Gaziantep:
1- Sermet Atay
2- Mustafa Bozgeyik
3- Ali Muhittin Taşdoğan
4- Mahmut Cüneyt Göz
5- Abdullah Şaşuşağı
6- Elif Aslı Ercihan
7- Ayşegül Köroğlu
8- Ender Özkarslıgil
9- Ramazan Yıldız
10- Fatih Yunus
11- Fahri Çevik
12- Gürkan Kıraç
13- Ahmet Durmuş Yılmaz
14- Alpaslan Savaş
Giresun:
1- Ertuğrul Gazi Konal
2- Fatih Meşe
3- Hami Pekdemir
4- Salih Türk
Gümüşhane:
1- Musa Küçük
2- Birol Tuğlu
Hakkari:
1- Fatih Özbek
2- Murat Taşyürek
3- Ulaş Albayrak
Hatay:
1 -Lütfü Kaşıkçı
2 -İsmail Başar
3 -Mehmet Bilgili
4 -Hüseyin Zaroğlu
5 -Hüseyin Akgöl
6 -Ahmet Gedik
7 -Nigar Özer
8 -Uygar Polat
9 -Hasan Kendir
10- Yunus Türk
11- Mehmet Özgür Yıldırım
Isparta:
1 -Hasan Basri Sönmez
2 -Selim Öncel
3 -Ahmet Kaya
4 -Cennet Toker
Mersin:
1 -Levent Uysal
2 -Serdar Soydan
3 -Mustafa Akın
4 -Olcay Kılavuz
5 -Mehmet Şahin
6 -Kürşat Türker Ercan
7 -Mustafa Yaşar
8 -Kıvanç Derya
9 -Zeynel Korkmaz
10- Ferda Er
11- Fatih Önge
12- Ali Arı
13- Ali Kaya
İstanbul 1. Bölge:
1 -Edip Semih Yalçın
2 -İzzet Ulvi Yönter
3 -Memet Bülent Karataş
4 -Nevzat Ünlütürk
5 -Murat Şahin
6 -Şahin Gürz
7 -Fadime Ersoy Dursun
8 -Büşra Düzgün Kaya
9 -Hilal Dilber
10- Afşin Birben
11- İrem Çelik
12- Erdem Doğruer
13- Yiğit Emre Altun
14- Fatih Eryılmaz
15- Fevziye Hasasu
16- Bayram Binici
17- Aysun Turgut Beşoluk
18- Can Ildırı
19- Göksal Beşkaya
20- Fikri Ay
21- İlker Çakıroğlu
22- Yunus Emre Durmuş
23- Şenel Ustabaşı
24- Gökmen Kayıkçı
25- Cemal Altunhan
26- Fatih Kaya
27- Mahmut Coşkun
28- Murat Can Aydın
29- Serdar Bıyıkoğlu
30- Mücahit Güngör
31- Mustafa Yeter
32- Halil İbrahim Uz
33- Suat Altunkaynak
34- Umut Akbulut
35- Okan Ertorun
İstanbul 2. Bölge
1 -Celal Adan
2 -Cemal Çetin
3 -Ferhat Çakıroğlu
4 -Nur Tuba Aktay
5 -Niyazi Paksoy
6 -Birol Gür
7 -Yüksel Kaleci
8 -Güllü Yener
9 -Mahmut Yalçın
10- Tuğrul Gök
11- Ayhan Aras
12- Feime Akıncı
13- Nevra İmamoğlu
14- Mehmet Çetin
15- Recep Yavaş
16- Ali Atabeyoğlu
17- Erhan Üstünbaş
18- Serkan Büyük
19- Murat Sancak
20- Erkan Özçelik
21- Caner Öner
22- Beyda Nur Ayçetin
23- Ferda Kapucuoğlu
24- Necdet Öztürk
25- Serdar Doyuran
26- Alican Erdoğan
27- Celal Deniz
İstanbul 3. Bölge
1 -Feti Yıldız
2 -İsmail Faruk Aksu
3 -Hayati Arkaz
4 -Arzu Erdem
5 -Gökhan Türkeş Öngel
6 -Davut Haskırış
7 -Ahmet Savaş Çolak
8 -Özge Tekoğulları
9 -Aylin Yüksel Ülker
10- Metin Arı
11- Bahattin Şengül
12- Osman Büyükkaya
13- Uygar Oral Öztürk
14- Alparslan Çatak
15- İlkay Kaymak
16- Dilara Erkut
17- Aslıhan Soylu
18- Mustafa Sepin
19- Jasmina Türkoğlu
20- Volkan Büyükusta
21- Nergis Gök
22- Okan Demir
23- Mesut Yıldırım
24- Mustafa Alp
25- Mehmet Başak
26- Mehmet Şener Çelik
27- Bekir Sıtkı Karausta
28- Mehmet Galip Dere
29- Enes Yılmaz
30- Mehmet Sıddık Kaplan
31- Hakan Öztürk
32- Mehmet Gürbüz
33- Fatih Mehmet Çetinkaya
34- Mehmet Ali Özel
35- Muhammed Rafet Yiğit
36- Bülent Özcan
İzmir 1. Bölge:
1 -Hasan Kalyoncu
2 -Bahadır Bumin Özarslan
3 -Cihan Aslan
4 -Selahattin Şahin
5 -Ufuk Aksoy
6 -Sıdıka Topal
7 -Salim Arduçlu
8 -Lokman Kızılörenli
9 -Nihal Baş
10- Ali Durut
11- Abdullah Batuhan Gürbüz
12- Hülya Aykaç
13- Halit Göndüz
14- Kayhan Derya
İzmir 2. Bölge
1 -Tamer Osmanağaoğlu
2 -Abdulkadir Bektaş
3 -İsmail Obuz
4 -Ayşegül Ekşi
5 -Recep Akan
6 -Eyüp Erim Ergören
7 -Çetin Altın
8 -İhsan Gürkan Taşkın
9 -Ahmet Deha İmal
10- Yiğit Fikri Atalı
11- Hasan Sekin
12- Erhan Elibol
13- Mustafa Çintaş
14- Mehmet Mert Dolğaç
Kars:
1 -Taner Gökçek
2 -Uğur Boy
3 -Halil Kerem Aydın
Kastamonu:
1 -Emin Çınar
2 -Alperen Özmen
3 -Engin Uzune
Kayseri:
1 -İsmail Özdemir
2 -Mustafa Baki Ersoy
3 -Adnan İncetoprak
4 -Mete Kurt
5 -Mülayim Gül Akarsu
6 -Ergün Eryılmaz
7 -Ertuğrul Yücebaş
8 -Kayhan Saraç
9 -Mustafa Bozkurt
10- Batuhan Berke Başpınar
Kırklareli:
1 -Nur Aybüke Baybaş
2 -Gamze Bozdemir
3 -Alaattin Ersan Şenyiğit
Kırşehir:
1 -Ali Aydın Akpınar
2 -Mehmet Ay
Kocaeli:
1 -Saffet Sancaklı
2 -Yudum Kaşıkçı
3 -Emre Külcü
4 -Haktan Kalıntaş
5 -Hasan Galyan
6 -Celalettin Yaylak
7 -Serkan Günaydın
8 -Halil Maya
9 -Murat Balta
10- Havva Köse
11- Muhteren Çay
12- Hacı Ertan
13- İsa Araz
14- Abdülkadir Danışmaz
Konya:
1 -Mustafa Kalaycı
2 -Konur Alp Koçak
3 -Celil Çalış
4 -Güzide Çıpan
5 -Hüseyin Kavas
6 -Bilal Yiğit
7 -Mustafa Yağan
8 -Mehmet Turhan
9 -Yasin Yakar
10- Salih Akça
11- Songül Gizem Yücel
12- Ramazan Uyar
13- Aytekin Mart
14- Yakup Kocabaş
15- Fatih Toklucu
Kütahya:
1 -Ahmet Erbaş
2 -Murat Gül
3 -Mehmet Dinç
4 -Arzu Kurnaz
5 -Ülkü Gökçen Kehribar
Malatya:
1 -Mehmet Celal Fendoğlu
2 -Ömer Ekici
3 -Mesut Samanlı
4 -Selma Çiçek
5 -Muhsin Yiğit
6 -Uğur Sevim
Manisa:
1 -Erkan Akçay
2 -Ali Uçak
3 -Şehnaz Güvendik Arık
4 -Mustafa Ünveren
5 -Güngör Dinçer
6 -Seval Başkesen
7 -Hüseyin Şahin Erturan
8 -Nadi Sarı
9 -Deniz Sevim
10- Öztürk Demir
Kahramanmaraş:
1 -Zuhal Karakoç Dora
2 -Turan Şahin
3 -Ertuğrul Doğan
4 -Ömer Özkan
5 -Aziz Kömürcü
6 -Hüseyin Çiçek
7 -Sermet Yıldız
8 -Mesut Çakar
Mardin:
1 -Ferhan Bozkuş
2 -Mehmet Erboğan
3 -Mehmet Sait Tezdönen
4 -Zeyni Albayrak
5 -Bedrettin Aslan
6 -Oktay Şengül
Muğla:
1 -Özlem Balcı
2 -Ertuğrul Avcı
3 -Mevlüt Kiriş
4 -Abdulkadir Tekin
5 -Şevket Tokur
6 -Hilmi Başpınar
7 -Neslihan Doğangül Önder
Muş:
1 -Levent Özmen
2 -Haluk Zeki Öğreten
3 -Yaşar Furkan Bingöl
Nevşehir:
1 -Filiz Kılıç
2 -Mustafa Çiftçi
3 -Emre Aktaş
Niğde:
1 -Cumali İnce
2 -Emrullah Türe
3 -Ahmet Yasin Şentürk
Ordu:
1 -Naci Şanlıtürk
2 -Erol Bayram
3 -Doğukan Ak
4 -Alpaslan Türkkan
5 -Tuncer Usta
6 -Ahmet Topal
Rize:
1 -Recep Bakırcı
2 -Remzi Kutanoğlu
3 -Yunus Emre Öztürk
Sakarya:
1 -Muhammed Levent Bülbül
2 -Ahmet Ziya Akar
3 -Hüseyin Ekşi
4 -Sezer Şengöz
5 -Yaşar Aygüneş
6 -Şükür Salih
7 -Nesrin Burnazoğlu
8 -Ali Halil
Samsun:
1 -İlyas Topsakal
2 -Abdullah Karapıçak
3 -Hüseyin Demir
4 -Berfin Kara
5 -Yunis Aksu
6 -Yaşar Dursun
7 -İbrahim Yüksel
8 -Hami Korkmazlı
9 -Abdülvahit Vardar
Siirt:
1 -Necdet Kayra
2 -İsmail Keskin
3 -Okan Işıktaş
Sinop:
1 -İsmail Büyükkayıkçı
2 -Hasan Ataman
Sivas:
1 -Ahmet Özyürek
2 -İlker İpek
3 -Kenan Çarboğa
4 -Murat Sevinç
5 -Bahadır Gökmen
Tekirdağ:
1 -İlker Yücel
2 -Koray Önsel
3 -Murat Turna
4 -Gökhan Baylan
5 -Mustafa Süleyman Kurtar
6 -Filiz Orman Akın
7 -Hasan Memişoğlu
8 -Necmi Özgül
Tokat:
1 -Yücel Bulut
2 -Recep Bozdemir
3 -Ayhan Özçelik
4 -Ayla Bedirhan Çelik
5 -Ufuk Değerliyurt
Trabzon:
1 -Bekir Sıtkı Tarım
2 -Yavuz Tellioğlu
3 -Şener Pul
4 -Edanur Altıntaş
5 -Yusuf Çakmak
6 -Murat Aksoy
Tunceli:
1 -Nilgün Dalkılıç
Şanlıurfa:
1 -İbrahim Özyavuz
2 -Halil Bakış
3 -Halit Yıldız
4 -Osman Mutlu
5 -Mehmet Arpaci
6 -Mahmut Polat
7 -Kemal Güneş
8 -Havva Birsen Deger
9 -İsmail Akçakaya
10- Mustafa Ayğırcı
11- Ali Kurt
12- Ahmet Ergün
13- Hasan Koruk
14- Hakkı Kaya
Uşak:
1 -Ayhan Kınden
2 -Oğuz Çakmak
3 -Muzaffer Sait Dönmez
Van:
1 -Yahya Cancan
2 -Ayhan Kahraman
3 -Fatih Şahin
4 -Abdulselam Arvas
5 -Sunullah Keleş
6 -Abdulhakan Üçdal
7 -Abdulaziz Gülbay
8 -Serpil Taşkıran
Yozgat:
1 -İbrahim Etem Sedef
2 -Kazım Ergün
3 -Ülkü Yılmaz
4 -Sezer Yozgat
Zonguldak
1 -Murat Kotra
2 -Bayram Bozkurt
3 -Özlem Taşkın
4 -Engin Sunat
5 -Semih Aydın
Aksaray:
1 -Ramazan Kaşlı
2 -Mustafa Zavlak
3 -Çiğdem Er
4 -Fatih Doğan
Bayburt:
1 -Bekir Kasap
Karaman:
1 -Mahmut Ünüvar
2 -Turan Şener
3 -Soydan Evci
Kırıkkale:
1 -Halil Öztürk
2 -Melike Boran İsmailoğulları
3 -Menderes Eray
Batman:
1 -Recep Çelikkaya
2 -Tekin Güçlü
3 -Hüseyin Kazak
4 -Hakan Atala
5 -Alperen Özdemir
Şırnak:
1 -Halil Tatar
2 -Fikret Kaya
3 -İdris Barkın
4 -Bahattin Seven
Bartın:
1 -Cemal Akın
2 -Sezai Hangişi
Ardahan:
1 -Onur Ümit Işık
2 -Nursen Opalay
Iğdır:
1 -Yaşar Karadağ
2 -İbrahim Dizman
Yalova:
1 -Namık Öz
2 -Cemil Tanrıkulu
3 -Erkan Akçal
Karabük:
1 -Ahmet Dönmez
2 -Murat Karagül
3 -Dilek Ünver
Kilis:
1 -Mustafa Demir
2 -Fatih Kaya
Düzce:
1 -Ümit Yılmaz
2 -Rümeysa Ataseven
3 -Ömer Albayrak