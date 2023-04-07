Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Milletvekili adayı belli oldu.

MHP, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Bayburt Milletvekili adayını Bekir Kasap olarak açıkladı.

MHP Genel Merkezi, 6 aday adayının başvuru yaptığı süreci tamamladı. 7 Nisan 2023 Cuma günü YSK'ya teslim edilecek liste öncesinde kamuoyuna duyuruldu.

MHP Bayburt İl Başkanı iken 2022 yılı Aralık ayında görevinden istifa ederek milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan Bekir Kasap, Genel Merkez tarafından Bayburt Milletvekili adayı olarak açıklandı.

İşte MHP milletvekili aday listesi...

Osmaniye:

1- Devlet Bahçeli

2- Ruhi Ersoy

3- Hakan Hakkoymaz

4- Ali Fuat Kardaş

Adana:

1- Muharrem Varlı

2- Ayşe Sibel Ersoy

3- Mustafa İzgioğlu

4- Firdevs Cingözler

5- Alev Ataş

6- Uğur Öztürk

7- Bünyamin Avcı

8- Yusuf Baş

9- Adem Gündoğan

10- Ahmet Reha Yerleşen

11- Zekeriya Siverekli

12- Hakan Uykız

13- Atilla Duygun

14- Mahmut Tülek

15- Tufan Bilen

Adıyaman:

1- İsmail Gümüş

2- Fevzi Öztürk

3- Ahmet Bilgiç

4- Asiye Bulundu

5- Sıraç Aslan

Afyonkarahisar:

1- Mehmet Taytak

2- Yücel Genç

3- Mehmet Emre Demiral

4- Mehmet Hakan Çolpan

5- İsmail Aydoğuş

6- Mustafa Güllü

Ağrı:

1- Salih Emir Mutluer

2- Yasin Özyalçın

3- Kahraman Hanbaba

4- İbrahim Arpacı

Amasya:

1- Mehmet Sarı

2- Mustafa Güçyetmez

3- Murat Suşehirli

Ankara 1. Bölge:

1- Mevlüt Karakaya

2- Önder Kahveci

3- Eyyüp Yıldız

4- İbrahim Çiftçi

5- Oğuz Yılmaz

6- Levent Çağlancı

7- Şeniz Sezgin

8- Yiğit Yılmaz

9- Sultan Polat

10- Funda Gülerer

11- Murat Karakurt

12- Ahmet Karagöz

13- Adnan Yiri

Ankara 2. Bölge:

1- Sadir Durmaz

2- Özgür Bayraktar

3- Nevin Taşlıçay

4- Ahmet Selim Yurdakul

5- Cengiz Şahin

6- Tarkan Toper

7- Emine Güven Öztürk

8- İlkay Uyar Kaba

9- Ümmühani Çoşkun

10- Yusuf Tanık

11- Levent Uğurlu

Ankara 3. Bölge:

1- Yaşar Yıldırım

2- Erkan Haberal

3- Seçkin Odabaşı

4- Fatih Çetinkaya

5- Özmen Alp Giray Erdemir

6- Hayriye Aydın

7- Erdinç Ölmez

8- Yaşar Yukarıkır

9- Bahri Batuhan Kurban

10- Hüseyin Yılmaz

11- Uğur Sadık

12- Öznur Özen

Antalya:

1- Abdurrahman Başkan

2- Hilmi Durgun

3- Mustafa Aksoy

4- Yusuf Kelleli

5- Ferhat Sarıbek

6- İlknur Fidan

7- Oğuzhan Çelik

8- Yavuz Çağlar

9- Serkan Öztürk

10- Ali Çetin

11- Hayati Peker

12- Esmaye Özörmenoğlu

13- İdris Özcan

14- Ahmet Ali Coşkun

15- Mehmet Ali Yalçın

16- Mustafa Doruatlı

17- Kutluhan Tozoğlu

Artvin:

1- Mete Han Özkan

2- Erkan Çağatay Kuruoğlu

Aydın:

1- Deniz Depboylu

2- Burak Pehlivan

3- Yusuf Keremit

4- Burhan Uçaş

5- Etem Yeşilyurt

6- Çetin Durmaz

7- Osman Gazi Cihangiroğlu

8- Cengiz Ataseven

Balıkesir:

1- Ekrem Gökay Yüksel

2- Harun Algül

3- Cem Özışıklıoğlu

4- Abdullah Sarbay

5- İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu

6- Nihat Gezergiç

7- Ayten Sak

8- Özkan Öztürk

9- Cem Kıvılcım

Bilecik:

1- İbrahim Bağ

2- Tacettin Güven

Bingöl:

1- Metin Keskin

2- Muhammed Köse

3- Ekrem Çifç

Bitlis:

1- Gökhan İdiz

2- Osman Gülsar

3- Abdulrahim Şubaşı

Bolu:

1- İsmail Akgül

2- Rahmi Aksoy

3- Muhittin Özel

Burdur:

1- Servet Olpak

2- Andaç Özdemir

3- Esma Özdaşlı

Bursa 1. Bölge:

1- İsmet Büyükataman

2- Ahmet Beygirci

3- Yaşar Türk

4- Korkut Aktaş

5- Metin Çoraklı

6- Canan Tarçın

7- Ridvan Kılıçoğlu

8- Suat Ermiş

9- Erol Comart

10- Tuğba Şentürk Yılmaz

Bursa 2. Bölge:

1- Fevzi Zırhlıoğlu

2- Muhammet Tekin

3- Ayhan Önal

4- Bilal Doğan

5- Mustafa Narmanlı

6- Ali Bahadır

7- Aydın Sancar

8- Alparslan Karaaslan

9- Gamze Nur Sarğın

10- Gülseren Özbek

Çanakkale:

1- Sıtkı Keçeci

2- Nahit Özkan

3- Hasan Babadağlı

4- Fatih Şahin

Çankırı:

1- Pelin Yılık

2- İsmail Arslaner

Çorum:

1- Vahit Kayrıcı

2- Ahmet Kurtbaş

3- İsmail Lek

4- Mete Çakı

Denizli:

1- Ferudun Ünal

2- Yusuf Garip

3- Ebru Leman Kalkan

4- Emre Erdoğan

5- Mehmet Altıntaş

6- Raşit Özdemir

7- Hüseyin Yüklet

Diyarbakır:

1- Hasan Özmen

2- Ahmet Güzel

3- Zülküf Aslan

4- Gülşah Süvarioğlu

5- Feyzi Yiğitkan

6- İlknur Yılmaz

7- Ahmet Tuncalp

8- Mahsum Yılmaz

9- Abdurrahman Mustafa Uğurlu Köprü

10- Gökalp Kayacan

11- Okan Demir

12- Yunus Bostan

Edirne:

1- Ali Özer

2- Ayvaz Yalaza

3- Hatice Ser

4- Hülya Balkan

Elazığ:

1- Semih Işıkver

2- Oğuzhan Demir

3- Hakan Kuzu

4- Yunus Genç

5- Fatma Sevinç Oğuzhan

Erzincan:

1- Cemil Yavuz Aksu

2- Aziz Gün

Erzurum:

1- Kamil Aydın

2- Muhammet Hanifi Macit

3- Ömer Haluk Pirimoğlu

4- Naim Karataş

5- Mehmet Musa Çakır

6- Sinan Demircioğlu

Eskişehir:

1- Bülent Maşaoğlu

2- Leman Sivri

3- Muhammed Bahadır Ayas

4- Mustafa Enes Süzen

5- Emre Karabacak

6- Oğuzhan Ünal

Gaziantep:

1- Sermet Atay

2- Mustafa Bozgeyik

3- Ali Muhittin Taşdoğan

4- Mahmut Cüneyt Göz

5- Abdullah Şaşuşağı

6- Elif Aslı Ercihan

7- Ayşegül Köroğlu

8- Ender Özkarslıgil

9- Ramazan Yıldız

10- Fatih Yunus

11- Fahri Çevik

12- Gürkan Kıraç

13- Ahmet Durmuş Yılmaz

14- Alpaslan Savaş

Giresun:

1- Ertuğrul Gazi Konal

2- Fatih Meşe

3- Hami Pekdemir

4- Salih Türk

Gümüşhane:

1- Musa Küçük

2- Birol Tuğlu

Hakkari:

1- Fatih Özbek

2- Murat Taşyürek

3- Ulaş Albayrak

Hatay:

1 -Lütfü Kaşıkçı

2 -İsmail Başar

3 -Mehmet Bilgili

4 -Hüseyin Zaroğlu

5 -Hüseyin Akgöl

6 -Ahmet Gedik

7 -Nigar Özer

8 -Uygar Polat

9 -Hasan Kendir

10- Yunus Türk

11- Mehmet Özgür Yıldırım

Isparta:

1 -Hasan Basri Sönmez

2 -Selim Öncel

3 -Ahmet Kaya

4 -Cennet Toker

Mersin:

1 -Levent Uysal

2 -Serdar Soydan

3 -Mustafa Akın

4 -Olcay Kılavuz

5 -Mehmet Şahin

6 -Kürşat Türker Ercan

7 -Mustafa Yaşar

8 -Kıvanç Derya

9 -Zeynel Korkmaz

10- Ferda Er

11- Fatih Önge

12- Ali Arı

13- Ali Kaya

İstanbul 1. Bölge:

1 -Edip Semih Yalçın

2 -İzzet Ulvi Yönter

3 -Memet Bülent Karataş

4 -Nevzat Ünlütürk

5 -Murat Şahin

6 -Şahin Gürz

7 -Fadime Ersoy Dursun

8 -Büşra Düzgün Kaya

9 -Hilal Dilber

10- Afşin Birben

11- İrem Çelik

12- Erdem Doğruer

13- Yiğit Emre Altun

14- Fatih Eryılmaz

15- Fevziye Hasasu

16- Bayram Binici

17- Aysun Turgut Beşoluk

18- Can Ildırı

19- Göksal Beşkaya

20- Fikri Ay

21- İlker Çakıroğlu

22- Yunus Emre Durmuş

23- Şenel Ustabaşı

24- Gökmen Kayıkçı

25- Cemal Altunhan

26- Fatih Kaya

27- Mahmut Coşkun

28- Murat Can Aydın

29- Serdar Bıyıkoğlu

30- Mücahit Güngör

31- Mustafa Yeter

32- Halil İbrahim Uz

33- Suat Altunkaynak

34- Umut Akbulut

35- Okan Ertorun

İstanbul 2. Bölge

1 -Celal Adan

2 -Cemal Çetin

3 -Ferhat Çakıroğlu

4 -Nur Tuba Aktay

5 -Niyazi Paksoy

6 -Birol Gür

7 -Yüksel Kaleci

8 -Güllü Yener

9 -Mahmut Yalçın

10- Tuğrul Gök

11- Ayhan Aras

12- Feime Akıncı

13- Nevra İmamoğlu

14- Mehmet Çetin

15- Recep Yavaş

16- Ali Atabeyoğlu

17- Erhan Üstünbaş

18- Serkan Büyük

19- Murat Sancak

20- Erkan Özçelik

21- Caner Öner

22- Beyda Nur Ayçetin

23- Ferda Kapucuoğlu

24- Necdet Öztürk

25- Serdar Doyuran

26- Alican Erdoğan

27- Celal Deniz

İstanbul 3. Bölge

1 -Feti Yıldız

2 -İsmail Faruk Aksu

3 -Hayati Arkaz

4 -Arzu Erdem

5 -Gökhan Türkeş Öngel

6 -Davut Haskırış

7 -Ahmet Savaş Çolak

8 -Özge Tekoğulları

9 -Aylin Yüksel Ülker

10- Metin Arı

11- Bahattin Şengül

12- Osman Büyükkaya

13- Uygar Oral Öztürk

14- Alparslan Çatak

15- İlkay Kaymak

16- Dilara Erkut

17- Aslıhan Soylu

18- Mustafa Sepin

19- Jasmina Türkoğlu

20- Volkan Büyükusta

21- Nergis Gök

22- Okan Demir

23- Mesut Yıldırım

24- Mustafa Alp

25- Mehmet Başak

26- Mehmet Şener Çelik

27- Bekir Sıtkı Karausta

28- Mehmet Galip Dere

29- Enes Yılmaz

30- Mehmet Sıddık Kaplan

31- Hakan Öztürk

32- Mehmet Gürbüz

33- Fatih Mehmet Çetinkaya

34- Mehmet Ali Özel

35- Muhammed Rafet Yiğit

36- Bülent Özcan

İzmir 1. Bölge:

1 -Hasan Kalyoncu

2 -Bahadır Bumin Özarslan

3 -Cihan Aslan

4 -Selahattin Şahin

5 -Ufuk Aksoy

6 -Sıdıka Topal

7 -Salim Arduçlu

8 -Lokman Kızılörenli

9 -Nihal Baş

10- Ali Durut

11- Abdullah Batuhan Gürbüz

12- Hülya Aykaç

13- Halit Göndüz

14- Kayhan Derya

İzmir 2. Bölge

1 -Tamer Osmanağaoğlu

2 -Abdulkadir Bektaş

3 -İsmail Obuz

4 -Ayşegül Ekşi

5 -Recep Akan

6 -Eyüp Erim Ergören

7 -Çetin Altın

8 -İhsan Gürkan Taşkın

9 -Ahmet Deha İmal

10- Yiğit Fikri Atalı

11- Hasan Sekin

12- Erhan Elibol

13- Mustafa Çintaş

14- Mehmet Mert Dolğaç

Kars:

1 -Taner Gökçek

2 -Uğur Boy

3 -Halil Kerem Aydın

Kastamonu:

1 -Emin Çınar

2 -Alperen Özmen

3 -Engin Uzune

Kayseri:

1 -İsmail Özdemir

2 -Mustafa Baki Ersoy

3 -Adnan İncetoprak

4 -Mete Kurt

5 -Mülayim Gül Akarsu

6 -Ergün Eryılmaz

7 -Ertuğrul Yücebaş

8 -Kayhan Saraç

9 -Mustafa Bozkurt

10- Batuhan Berke Başpınar

Kırklareli:

1 -Nur Aybüke Baybaş

2 -Gamze Bozdemir

3 -Alaattin Ersan Şenyiğit

Kırşehir:

1 -Ali Aydın Akpınar

2 -Mehmet Ay

Kocaeli:

1 -Saffet Sancaklı

2 -Yudum Kaşıkçı

3 -Emre Külcü

4 -Haktan Kalıntaş

5 -Hasan Galyan

6 -Celalettin Yaylak

7 -Serkan Günaydın

8 -Halil Maya

9 -Murat Balta

10- Havva Köse

11- Muhteren Çay

12- Hacı Ertan

13- İsa Araz

14- Abdülkadir Danışmaz

Konya:

1 -Mustafa Kalaycı

2 -Konur Alp Koçak

3 -Celil Çalış

4 -Güzide Çıpan

5 -Hüseyin Kavas

6 -Bilal Yiğit

7 -Mustafa Yağan

8 -Mehmet Turhan

9 -Yasin Yakar

10- Salih Akça

11- Songül Gizem Yücel

12- Ramazan Uyar

13- Aytekin Mart

14- Yakup Kocabaş

15- Fatih Toklucu

Kütahya:

1 -Ahmet Erbaş

2 -Murat Gül

3 -Mehmet Dinç

4 -Arzu Kurnaz

5 -Ülkü Gökçen Kehribar

Malatya:

1 -Mehmet Celal Fendoğlu

2 -Ömer Ekici

3 -Mesut Samanlı

4 -Selma Çiçek

5 -Muhsin Yiğit

6 -Uğur Sevim

Manisa:

1 -Erkan Akçay

2 -Ali Uçak

3 -Şehnaz Güvendik Arık

4 -Mustafa Ünveren

5 -Güngör Dinçer

6 -Seval Başkesen

7 -Hüseyin Şahin Erturan

8 -Nadi Sarı

9 -Deniz Sevim

10- Öztürk Demir

Kahramanmaraş:

1 -Zuhal Karakoç Dora

2 -Turan Şahin

3 -Ertuğrul Doğan

4 -Ömer Özkan

5 -Aziz Kömürcü

6 -Hüseyin Çiçek

7 -Sermet Yıldız

8 -Mesut Çakar

Mardin:

1 -Ferhan Bozkuş

2 -Mehmet Erboğan

3 -Mehmet Sait Tezdönen

4 -Zeyni Albayrak

5 -Bedrettin Aslan

6 -Oktay Şengül

Muğla:

1 -Özlem Balcı

2 -Ertuğrul Avcı

3 -Mevlüt Kiriş

4 -Abdulkadir Tekin

5 -Şevket Tokur

6 -Hilmi Başpınar

7 -Neslihan Doğangül Önder

Muş:

1 -Levent Özmen

2 -Haluk Zeki Öğreten

3 -Yaşar Furkan Bingöl

Nevşehir:

1 -Filiz Kılıç

2 -Mustafa Çiftçi

3 -Emre Aktaş

Niğde:

1 -Cumali İnce

2 -Emrullah Türe

3 -Ahmet Yasin Şentürk

Ordu:

1 -Naci Şanlıtürk

2 -Erol Bayram

3 -Doğukan Ak

4 -Alpaslan Türkkan

5 -Tuncer Usta

6 -Ahmet Topal

Rize:

1 -Recep Bakırcı

2 -Remzi Kutanoğlu

3 -Yunus Emre Öztürk

Sakarya:

1 -Muhammed Levent Bülbül

2 -Ahmet Ziya Akar

3 -Hüseyin Ekşi

4 -Sezer Şengöz

5 -Yaşar Aygüneş

6 -Şükür Salih

7 -Nesrin Burnazoğlu

8 -Ali Halil

Samsun:

1 -İlyas Topsakal

2 -Abdullah Karapıçak

3 -Hüseyin Demir

4 -Berfin Kara

5 -Yunis Aksu

6 -Yaşar Dursun

7 -İbrahim Yüksel

8 -Hami Korkmazlı

9 -Abdülvahit Vardar

Siirt:

1 -Necdet Kayra

2 -İsmail Keskin

3 -Okan Işıktaş

Sinop:

1 -İsmail Büyükkayıkçı

2 -Hasan Ataman

Sivas:

1 -Ahmet Özyürek

2 -İlker İpek

3 -Kenan Çarboğa

4 -Murat Sevinç

5 -Bahadır Gökmen

Tekirdağ:

1 -İlker Yücel

2 -Koray Önsel

3 -Murat Turna

4 -Gökhan Baylan

5 -Mustafa Süleyman Kurtar

6 -Filiz Orman Akın

7 -Hasan Memişoğlu

8 -Necmi Özgül

Tokat:

1 -Yücel Bulut

2 -Recep Bozdemir

3 -Ayhan Özçelik

4 -Ayla Bedirhan Çelik

5 -Ufuk Değerliyurt

Trabzon:

1 -Bekir Sıtkı Tarım

2 -Yavuz Tellioğlu

3 -Şener Pul

4 -Edanur Altıntaş

5 -Yusuf Çakmak

6 -Murat Aksoy

Tunceli:

1 -Nilgün Dalkılıç

Şanlıurfa:

1 -İbrahim Özyavuz

2 -Halil Bakış

3 -Halit Yıldız

4 -Osman Mutlu

5 -Mehmet Arpaci

6 -Mahmut Polat

7 -Kemal Güneş

8 -Havva Birsen Deger

9 -İsmail Akçakaya

10- Mustafa Ayğırcı

11- Ali Kurt

12- Ahmet Ergün

13- Hasan Koruk

14- Hakkı Kaya

Uşak:

1 -Ayhan Kınden

2 -Oğuz Çakmak

3 -Muzaffer Sait Dönmez

Van:

1 -Yahya Cancan

2 -Ayhan Kahraman

3 -Fatih Şahin

4 -Abdulselam Arvas

5 -Sunullah Keleş

6 -Abdulhakan Üçdal

7 -Abdulaziz Gülbay

8 -Serpil Taşkıran

Yozgat:

1 -İbrahim Etem Sedef

2 -Kazım Ergün

3 -Ülkü Yılmaz

4 -Sezer Yozgat

Zonguldak

1 -Murat Kotra

2 -Bayram Bozkurt

3 -Özlem Taşkın

4 -Engin Sunat

5 -Semih Aydın

Aksaray:

1 -Ramazan Kaşlı

2 -Mustafa Zavlak

3 -Çiğdem Er

4 -Fatih Doğan

Bayburt:

1 -Bekir Kasap

Karaman:

1 -Mahmut Ünüvar

2 -Turan Şener

3 -Soydan Evci

Kırıkkale:

1 -Halil Öztürk

2 -Melike Boran İsmailoğulları

3 -Menderes Eray

Batman:

1 -Recep Çelikkaya

2 -Tekin Güçlü

3 -Hüseyin Kazak

4 -Hakan Atala

5 -Alperen Özdemir

Şırnak:

1 -Halil Tatar

2 -Fikret Kaya

3 -İdris Barkın

4 -Bahattin Seven

Bartın:

1 -Cemal Akın

2 -Sezai Hangişi

Ardahan:

1 -Onur Ümit Işık

2 -Nursen Opalay

Iğdır:

1 -Yaşar Karadağ

2 -İbrahim Dizman

Yalova:

1 -Namık Öz

2 -Cemil Tanrıkulu

3 -Erkan Akçal

Karabük:

1 -Ahmet Dönmez

2 -Murat Karagül

3 -Dilek Ünver

Kilis:

1 -Mustafa Demir

2 -Fatih Kaya

Düzce:

1 -Ümit Yılmaz

2 -Rümeysa Ataseven

3 -Ömer Albayrak