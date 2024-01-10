2019 yılında yapılan yerel seçimlerde yüzde 57 oy oranıyla MHP'den Bayburt Belediye Başkanı seçilen ve 5 yıldır Bayburt Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Hükmü Pekmezci, partisinin yeniden aday gösterdiği isimler arasında yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızı belirledik.

Tüm şehirlerimize ve milletimize hayırlı olsun" dedi. Pekmezci de adaylığının açıklanmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin olurlarıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Belediye Başkan Adayı gösterildim. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'ye, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz Beyefendi'ye, partimizin yetkili kurullarına, MHP Bayburt İl ve Merkez İlçe Teşkilatımıza, MHP MYK Üyemize, MHP Kadın Kollarımıza, Ülkü Ocaklarımıza, Belediye Meclis Üyelerimize, vatandaşlarımıza ve Belediyemizdeki tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, adaylığımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum. "Türkiye İçin Canla Başla, Bayburt İçin Canla Başla", "Aklın Yolu Bir, Genelden Yerele Birlik, Ülkede Yönetimde Dirlik"