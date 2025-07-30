Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanan Milli Güvenlik Kurulu, terörsüz Türkiye sürecini, orman yangınlarını, Suriye’deki gelişmeleri, Gazze ateşkesini ve Ukrayna-Rusya barış müzakerelerini ele alacak.ANKARA (İGFA) - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu yıl dördüncü kez Beştepe’de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı programına göre saat 15.00'teki toplantının öncelikli gündemi, “terörsüz Türkiye” süreci olacak.

PKK’nın 11 Temmuz’da başlattığı silah bırakma süreci, sahadaki askeri ve istihbari verilerle değerlendirilecek.

Örgütün Suriye ve Avrupa yapılanmalarından kaynaklanabilecek riskler ile MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın siyasi parti temaslarının yansımaları da masada yer alması bekleniyor.

Ayrıca Türkiye’deki orman yangınları, müdahale kapasitesi, alınan önlemler ve sabotaj ihtimali güvenlik perspektifinden ele alınacak.

MGK'nın gündeminde küresel diplomasi ve barış görüşmeleri de yer alacak.