Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Konya’da üniversite öğrencilerine yönelik yürütülen çalışmaları incelemek üzere Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’ni ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Konya’nın tarihi ve turistik mekanlarını yakından gören Kahramanmaraş Büyükşehir Gençlik Meclisi ile ortak proje ve iş birliklerinin ilk adımları atılmış oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi gençleri Konya’da misafir etti.

Konya ve Kahramanmaraş arasında köprü kuran bu anlamlı buluşmada misafirlere hem Konya tanıtıldı hem de Konya Büyükşehir Belediyesi’nin gençler için yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi aktarımı yapıldı.

Program kapsamında Kahramanmaraş’tan gelen Gençlik Meclisi üyesi gençler; Atmosfer Bosna Gençlik Merkezi, KAPSÜL Teknoloji Platformu, Konya Bilim Merkezi, Sosyal İnovasyon Ajansı, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi, Darülmülk Sergi Sarayı, Mevlâna Türbesi, Tarihi Bedesten ve Akyokuş Kasrı gibi Konya’nın hem kültürel hem de yenilikçi mekânlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Gençler arası dayanışmayı ve deneyim paylaşımını güçlendiren ziyaret programında, Konya Büyükşehir Gençlik Meclisi’nin yapısı, çalışma alanları ve gençlik odaklı projeleri hakkında misafirlere sunum yapıldı. Ziyarette iki meclis üyeleri arasında ortak proje ve iş birliklerinin ilk adımları atılmış oldu.