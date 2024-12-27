Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hz. MevlânaCelaleddin-i Rumi’nin 751. Vuslat Yıldönümü için düzenlediği Alim ve Arif Mevlâna programı, mest eden bir buluşmaya sahne oldu. Prof. Dr. Sezai Küçük, Mevlana’nın Kur’an ve sünnetle şekillenen hayatını, İslam’a bakışını ve ilahı aşkını anlattı. Dr. Abdullah Uysal ve Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın musiki sunumları katılımcıları mest etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hz. MevlânaCelaleddin-i Rumi’nin 751. Vuslat Yıldönümü dolayısıyla “Alim ve Arif Mevlâna” isimli programa ev sahipliği yaptı.

Ziya Taşkent Konser Salonu’nda Prof. Dr. SezaiKüçük’ünkonuşmacı olduğu programa Dr. Abdullah Uysal ve Büyükşehir Kent Orkestras musiki ve sunumlarıyla eşlik etti.

Mürşid-i Kâmil: Mevlâna

Mevlevi musikisinin büyüleyici tınıları, katılımcıları adeta manevi bir yolculuğa çıkardı.Programa Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Konuşmasında Hz. Mevlana’nın hayatından ve öğretilerinden bahseden Prof. Dr. Sezai Küçük “maneviyat rehberi vemürşid-i kâmil” olduğunu vurguladı.