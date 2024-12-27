Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca açıklanan 2025 yılına ilişkin asgari ücret bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 27 Aralık Cuma günkü Resmi Gazete'de tebliğ edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan tebliğde, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 10 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 24 Aralık'a kadar sürdürdüğüne dikkati çekilerek, milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak - 31 Aralık 2025 arasında 866 lira 85 kuruş olarak tespit edilmesine karar verildiği duyuruldu.

Kararda ayrıca asgari ücret desteğinin 2025 yılı Ocak ila Aralık döneminde 1000 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine ilişkin de kararın 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliği ile karar verildiği belirtildi.