İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin en büyük ilçelerinden Buca'nın muhtarlarıyla buluştu. İstek ve ihtiyaçları dinleyen Başkan Dr. Cemil Tugay, Buca Metrosu ile ilgili müjde verdi. Tugay, “Biraz işi büyüttük. Metroyu Gediz'den Gaziemir'deki Fuar İzmir'e kadar götüreceğiz, kesinleşti. Son istasyon Fuar İzmir'de olacak” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir'i kentin dinamikleriyle birlikte yöneten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca ilçesinin muhtarlarıyla bir araya geldi. İstekler, ihtiyaçlar ve sorunların dinlendiği toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Mutaf, Övünç Özgen, Hakan Uzun, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Onur Demirci, daire başkanları, şube müdürleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin bürokratları katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Sizi buraya dinlemek için davet ettik. Söylemek istediklerinizi duymak isteriz” dedi. Muhtarlar da talep ve önerilerini paylaştı.

17,5 kilometreye çıkacak Hayatı boyunca Buca'nın kendisi ve ailesi için özel bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Dr. Cemil Tugay, “Metro son hız yapılıyor. Biraz işi büyüttük. Biz metroyu Gediz'den Gaziemir'deki Fuar İzmir'e kadar götüreceğiz, kesinleşti. Metro Gediz Mahallesi'ni de rahatlatacak. Orada da 2 istasyon olacak, son istasyon Fuar İzmir'de yer alacak. Diğer tarafta da normalde Üçyol'a bağlanıyordu, onu şimdi körfezin altından Karşıyaka'ya, Bostanlı'ya ve Mavişehir'e geçirmeye niyetimiz var. Olursa, Buca'dan Karşıyaka'ya 15 dakikada gidilebilecek” dedi.

Üçyol-Çamlıkule arasında projelendirilen Buca Metrosu’nun her iki istikametinin uzatılması için izin ve proje çalışmaları devam ediyor. Çamlıkule sonrasında son istasyon Fuar İzmir dahil olmak üzere 3 istasyon daha yapılacak. Fuar İzmir’in yanında bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi alanında metronun bakım deposu olacak. 13,5 kilometre planlanan Buca Metrosu Çamlıkule’den Fuar İzmir’e uzayarak toplamda 17,5 kilometreye çıkacak.

“Hızlı bitsin istiyorum” Buca ile Bornova’yı kesintisiz birbirine bağlayarak kent trafiğine nefes aldıracak Buca Onat Tüneli hakkında da bilgi veren Dr. Cemil Tugay, “O da yapılıyor. Son hız devam ediyor. Tünel yakında biter, tünelden sonra bağlantı kısmı var. Onun ihalesini hazırlıyor arkadaşlarımız. Onu da mümkün olan en kısa zamanda yapacağız. Çok uzun bir vadede değil, mümkün olan en kısa vadede bitireceğiz. Bu dönem bitireceğiz ona bir şüphe yok” diye konuştu.

“Mal sahibi belediye değil” Yıkılan ve şu an yeri atıl halde bulunan Buca cezaevi alanı hakkında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Biz diyoruz ki; alanın tamamı yeşil alan olmasa da, yarısına biz park yapalım, yürüyüş yolu yapalım, sosyal alan yapalım. Bunun bakanlık tarafınca kabul edilmesini bekliyoruz. Bakanlık bunu kabul etmezse buraya dokunamıyoruz, çünkü mülkiyeti belediyede değil. Mal sahibi belediye değil” dedi.

Başkan Tugay, istek gelmesi halinde kapıdan kapıya atık toplama uygulaması olan “Dönüşüme Evde Başla” projesine Buca'dan yeni mahallelerin de katılabileceğini söyledi.

Toplantının sonunda Buca Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sevli Aladağ’a doğum günü sürprizi yapıldı. Başkan Tugay, mutlu yıllar diledi.