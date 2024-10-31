İnternet Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mesut Demir (İGF) ve Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Başkanı İsrafil Avcı, Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı (OGC) Genel Başkanı Nihat Aydın’ı makamında ziyaret etti.AĞRI (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurul üyeliğinde gazete ve internet haber siteleri temsilcileri için yapılacak seçimlere aday olan İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yerel Medya Meclis Üyesi Mesut Demir ile İGF Genel Başkan Yardımcısı, KGK Osmaniye Temsilcisi ve Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, aynı zamanda KGK Ağrı Temsilcisi olan Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nihat Aydın'ı ziyaret etti.

Ocak ayında gerçekleştirilecek olan BİK İnternet Haberciliği alanı için göreve talip olan Mesut Demir ve İsrafil Avcı, destek ziyaretleri kapsamında OGC Genel Başkanı Nihat Aydın ile bir buluşma gerçekleştirdi.

Hoş sohbet ortamının olduğu ziyarette iki aday da, aday oldukları alana seçilmeleri halinde hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında paylaşımda bulundu.

OGC Genel Başkanı Nihat Aydın, adaylara seçimlerde başarılar diledi.