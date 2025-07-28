Ticaret Bakanlığı, 26 Temmuz 2025’te sosyal medyada bir vatandaşın sebze ürünlerini yere döktüğü görüntülerle ilgili inceleme başlattı. Mersin’in Tarsus ilçesinde 3. kalite patlıcanları döktüğü tespit edilen Y.G.'nin kayıtlı üretici olmadığı halde 'çiftçi' algısı yaratmaya çalıştığı belirlenirken, 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.MERSİN (İGFA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medyada 26 Temmuz 2025’te paylaşılan ve bir vatandaşın sebze ürünlerini yere döktüğünü gösteren videoya ilişkin Bakanlık tarafından hızla başlatılan incelemelerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Görüntülerin ortaya çıkmasından sadece 6 saat sonra şahsa ulaşıldığını belirten Bakan Yardımcısı Gürcan, denetim ve soruşturma süreçlerini detaylı bir şekilde açıkladı.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ, DENETİM YAPILDI

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü’nün araştırmaları sonucu, görüntülerdeki kişinin Tarsus ilçesi Esenler Mahallesi’nde ikamet eden Y.G. olduğu belirlendi.

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı-Yenice Karakolu ekipleri, Y.G.’nin adresinde denetim gerçekleştirdiğini duyuran Bakan Yardımcısı Gürcan, şahsın, yere dökülen ürünlerin kendisine ait 3. kalite patlıcanlar olduğunu ve videodaki kişinin kendisi olduğunu kabul ettiğini bildirdi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, kasayla ürünlerin döküldüğü doğrulandı.

1,4 MİLYON TL’DEN 17,2 MİLYON TL’YE KADAR CEZA

Y.G. hakkında işlem başlatıldığını duyuran Ticaret Bakanlığı, şahsa 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

https://twitter.com/mahmutgurcan/status/1949471886594977976

Bu arada Hal Kayıt Sistemi (HKS) sorgulamasında Y.G.’nin çiftçi ya da kayıtlı tarımsal üretici olmadığı da tespit edildi. Buna rağmen, kamuoyunda çiftçi kimliğiyle algı oluşturmaya çalıştığı ve yanıltıcı beyanlarla provokatif söylemlerde bulunduğu değerlendirildi.

Ayrıca olayda kullanılan 80 … 095 plakalı araçla ilgili de incelemeler başlatıldı. Araç sahibinin ifadesi alınarak olayın bağlantıları araştırılıyor ve gerekli işlemler hızla sürdürülüyor.