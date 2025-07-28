İzmir'de Narlıdere Belediyesi, yeni doğan bebek sevinci yaşayan ailelerin mutluluğuna ortak olmak ve ihtiyaçlarına destek sağlamak amacıyla “Anne-Bebek Bakım Çantası” projesini hayata geçirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Narlıdere Belediyesi, çocuk sevinci yaşayan anne babaların mutluluğuna ortak olmak için Anne-Bebek Bakım Çantası hediye etmeye başladı. Narlıdere Belediyesi’nin, Başkan Erman Uzun’un sosyal belediyecilik anlayışı ile başlattığı proje kapsamında, ihtiyaç sahibi aile ailelere özel olarak hazırlanmış ‘Anne Bebek Çantası’ ulaştırılıyor. Yenidoğan çantasının içinde ise biberon, bebek bezi, bebek şampuanı, battaniye, emzik, bebek yağı, bebek bakım seti, bebek bakım örtüsü ve ıslık mendil yer alıyor.

AİLELERİMİZİN YANINDAYIZ

Projeyle, Narlıdereli ailelerin sevincine ortak oldukları için büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Yeni doğan her bebeğimiz, geleceğe dair umudumuz. Onların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir geleceğe yürüyebilmesi için her adımlarında yanlarında olmak istiyoruz. Ekiplerimizin bu anlayışıyla hazırladığı anne bebek çantalarımızın içinde, minik mucizelerimizin ilk günlerinde ihtiyaç duyulabilecek temel ürünler yer alıyor. Narlıdere Belediyesi olarak, ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Bu anlamlı destekten faydalanmak isteyen ailelerin, Narlıdere Belediyesi Komşu İletişim Merkezi (KİM) aracılığıyla başvuru yapması ve (0232) 238 38 29 / Dahili 1550 numaralı telefonla iletişime geçmesi gerekiyor.