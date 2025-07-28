Kocaeli'de İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelindeki üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Ortaburun Mahallesi’nde parke yol yapımını tamamladı.

FARKLI MAHALLELERDE DEVAM EDECEK

Çalışmalar sırasında mahallede toplam 1000 metrekare parke taşı ve 500 metre bordür kullanıldı. Yeni yol sayesinde mahalle sakinleri daha konforlu ve güvenli ulaşıma kavuşurken, İzmit Belediyesi çalışmaların farklı mahallelerde de süreceğini belirtti.