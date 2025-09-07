Mersin Ayvagediği 30 Ağustos Süper Kupa Finali’nde Fındıkpınarı’nı 4-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Toroslar’da oynanan maç büyük coşkuya sahne oldu.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Fındıkpınarı Zafer Kupası Geleneksel Futbol Turnuvası ve Toroslar Belediyesi ile iş birliğinde düzenlenen Ayvagediği Zafer Kupası Geleneksel Futbol Turnuvası’nın kazanan takımları arasında oynanan “30 Ağustos Ayvagediği- Fındıkpınarı Süper Kupa Finali” büyük coşkuya sahne oldu. Toroslar Koray Aydın Stadyumu’nda oynanan maçın galibi 4-0 skorla Ayvagediği oldu.

Kazanan takım Ayvagediği’ne kupayı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Av. Hamit Mert Avcı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır birlikte takdim etti.

HER YAŞTAN İNSAN TURNUVAYI HEYECANLA TAKİP ETTİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da küçükten büyüğe geniş bir kitle tarafından heyecanla takip edilen turnuva, ilk maçlardan itibaren vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Karşılaşmalarda her yaştan sporsever tribünleri doldururken, turnuva süresince devam eden coşku Süper Kupa maçına da yansıdı.

AVCI: “FİNALDE KARŞILAŞMA CESARETİNİ GÖSTEREN TAKIMLARIMIZI BAŞKANIMIZ ADINA KUTLUYORUM”

Ödül töreninde, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in selamını ileterek konuşmasına başlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Hamit Mert Avcı, “42 takım arasından bugüne geldik, bu ciddi bir emek ve çalışmadır. Bu sonuca saygı duymak gerekir. Hem galip takımlarımızı hem de finalde karşılaşma cesaretini gösteren takımlarımızı Başkanımız adına kutluyorum” dedi. Sporun Büyükşehir için çok önemli olduğunun altını çizen Avcı, “Bu turnuvaya Başkanımız ciddi emek verdi. Sporun olduğu yerde sağlık olur, yanlış işler olmaz. Biz her zaman sporun yanında durduk ve durmaya da devam edeceğiz” diyerek, Süper Kupa kazananı Ayvagediği’ni tebrik etti.