Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitime verdiği desteği yaz döneminde de sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 12 okuma salonu, sınavlara hazırlanan öğrencilerden kitap okumak isteyen vatandaşlara kadar birçok kişiye sessiz, nezih ve güvenli bir ortam sunuyor.MERSİN (İGFA) - Merkez Kütüphane, Ada, Tarsus Ötüken, Tarsus Kleopatra, Hal Mahallesi, Halkkent, Güvenevler, Anamur, Gülnar, Neptün İpek Yılmaz, Bozyazı ve Adres Okuma Salonu ile Büyükşehir, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor.

Okuma salonlarında öğrencilere ücretsiz internet erişimi ile çay-kahve ikramları da sağlanıyor. Özellikle sınav maratonuna hazırlanan gençler için ideal bir çalışma alanı olan okuma salonları, yaz tatilinde de verimli zaman geçirmek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bazı okuma salonlarında kütüphane hizmeti de sunuluyor. Vatandaşlar bu salonlarda hem kitap okuyabiliyor, hem de diledikleri kitapları 15 gün süreyle ödünç alabiliyor. Bu yönüyle okuma salonları yalnızca gençlerin değil, yetişkinlerin de sıkça tercih ettiği sosyal alanlardan biri olarak dikkat çekiyor.

UYSAL: “OKUMA SALONLARIMIZ YAZ TATİLİ DÖNEMİNDE DE FAALİYETTE”

Adres Okuma Salonu Sorumlusu Hakkı Uysal, il genelindeki okuma salonlarından hem sınavlara hazırlanan hem de vaktini kitap okuyarak geçirmek isteyen vatandaşların yararlandığını anlatarak, “Yaz tatili döneminde de haftanın 7 günü sabah 7.00’den akşam 23.00’e kadar sessiz, temiz, güvenli ve konforlu bir şekilde hizmet veriyoruz. Sadece Adres Okuma Salonu değil, ilimiz genelinde bulunan tüm okuma salonlarımız vatandaşlarımızın hizmetinde” dedi.

BÜYÜKŞEHİR OKUMA SALONLARI, ÖĞRENCİLERDE MEMNUNİYET YARATIYOR

Neptün İpek Yılmaz Okuma Salonu’na gelen üniversite öğrencisi Ümmü Güven, okuma salonundaki imkanların çok iyi olduğunu kaydederek, “Büyükşehir Belediyesi’nin bize sunduğu güzel bir hizmet. Buradan pek çok öğrenci arkadaşım faydalanıyor. Sessiz bir çalışma ortamı var. Ayrıca geç saatlere kadar açık olması da bizim için avantaj. Vize ve final dönemlerimizde okuma salonumuzu kullanıyorduk. Yazın da bu hizmetin devam etmesi çok iyi” ifadelerini kullandı.

Güvenevler Okuma Salonu’nda yararlanan Emrecan Gençler, “Seneye sınava gireceğim. Buraya arkadaşlarımla çalışmaya geliyorum. Eve göre daha avantajlı. Hem daha sessiz bir ortam, hem arkadaşlarımla buluşuyorum, hem de daha disiplinli çalışıyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin okuma salonlarının yazın da açık olması bizim için büyük bir avantaj” dedi.