Yeni neslin parlayan yıldızlarından Aybüke Albere, bu yıl sahnelerin en çok aranan isimlerinden biri olmayı başardı. Gerek güçlü sahne performansı gerekse enerjisiyle adından sıkça söz ettiren Aybüke Albere, yoğun geçen sezonun ardından soluğu arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan ardından da Palermo’da aldı.İSTANBUL (İGFA) - Aybüke Albere Palermo ve Yunanistan tatiliyle sosyal medyayı salladı.

Tatilinden keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Aybüke Albere, özellikle denize girdiği anlara ait videosuyla takipçilerini mest etti.

Dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum alan video, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Aybüke Albere’nin paylaştığı fotoğraflarda fit fiziği de dikkatlerden kaçmadı.

Doğallığı ve samimi paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini toplayan Aybüke Albere, sadece sahnede değil, tatil pozlarıyla da konuşulmaya devam ediyor.