Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği “Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı” kapsamında, Almanya’nın Oberhausen kentinden gelen öğrenciler Mersinli gençlerle buluştu.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı’ kapsamında, Mersin’in kardeş şehri olan Almanya’nın Oberhausen kentinden gelen öğrenciler ağırlandı.

Bu yılki program kapsamında; Almanya’dan 9 öğrenci ve 3 lider ile birlikte Türkiye’den 8 öğrenci ve 2 lider Mersin’de bir araya geldi. Katılımcılar, hem eğitici hem de eğlenceli birçok faaliyette buluştu. Atölye çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri, tarihi ve kültürel alanlara geziler bu programın önemli durakları arasında yer aldı. Öğrencilere ilk olarak Kanlıdivane, Cennet-Cehennem Obrukları ve Kızkalesi’nin de içinde olduğu tarihi ve kültürel bir gezi düzenlendi. Gördükleri kültür miraslarına hayran kalan öğrenciler, tarihi yerlerin hikayesini de ilgiyle dinlediler.

MERCAN VE HELLO MERSİN ZİYARETİ İLE TURA BAŞLANDI

Atölye çalışmaları kapsamında Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ni ziyaret eden öğrenciler; burada iklim, çevre ve bilime dair yeni bilgiler edindi. Mercan’da bulunan deney düzeneklerini inceleyen öğrenciler, ilginç ve eğitici bir deneyim yaşadı. Planetaryum’da gezegenin oluşma sürecini izleyen öğrenciler, İklim ve Çevre Atölyesi’nde geri dönüşümden oluşan malzemeleri ahşap yontma makinesi ile kesip şekil verdiler. Öğrenciler, Deniz Canlıları Atölyesi’nde ise mikroplastik inceleyip istilacı balık türlerini öğrendiler.

Program kapsamında Yenişehir Mercek’te bulunan Hello Mersin’i de ziyaret eden öğrenciler, burada bulunan kursiyerlerle bir araya geldi. Tabu oyunu oynayan ve hem İngilizce konuşan hem de Türkçe birkaç kelime öğrenen yabancı öğrenciler, eğlenceli ve keyifli zaman geçirdi. Öğrencilerin son durağı ise Tarsus Doğa Parkı oldu.

KONUK ÖĞRENCİLER, TÜRKİYE KÜLTÜRÜNÜ VE YEMEKLERİNİ TANIMA FIRSATI DA YAKALIYOR

4 Ağustos’a kadar kentimizde misafir olan yabancı gençler; konuk oldukları ev sahibi ailelerin yanında Türkiye kültürünü ve yemeklerini tanıma fırsatı yakalarken, Büyükşehir’in düzenlediği atölye, etkinlik ve gezilerle de Mersin’i tanıma şansı elde ediyor. Belediye’nin uluslararası ilişkiler vizyonunun bir parçası olan bu program; gençlerin barışçıl, hoşgörülü ve açık fikirli bireyler olarak yetişmesine önemli katkı sunarken, şehirler arasında da dostluk köprüleri kuruyor.