Bornova Belediyesi, 5 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İç Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda önemli bir adım attı. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu kurularak, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik uyum süreci resmen başlatıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’ndeki Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ilk kurul toplantısına, Belediye Başkanı Ömer Eşki başkanlık etti. Toplantıya tüm müdürlüklerin temsil edildiği kurul üyeleri eksiksiz katıldı.

İç Denetim Başkanı Bilal Kırkan, yeni yönetmelik kapsamında iç kontrol sisteminin belediyelerdeki rolünü ve sorumluluk alanlarını detaylı şekilde anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Kırkan, “Yeni yönetmelik, kamu idarelerinin mali saydamlık ve hesap verebilirlik yükümlülüğünü güçlendiren bir çerçeve sunuyor. İç kontrol sistemi yalnızca mali işler değil, tüm idari süreçlerde kalite, tutarlılık ve risk yönetimi açısından stratejik bir kalkan görevi görecek. Bornova Belediyesi’nin bu sürece öncü ve kararlı bir şekilde dâhil olması çok kıymetli.” diye konuştu.

EYLEM PLANLARI HAZIRLANIYOR

Toplantıda, İç Kontrol Uyum Eylem Planı ile eş zamanlı olarak hazırlanacak Risk Eylem Planı hakkında da bilgi verildi. Her iki planın koordinasyonu, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Bu süreçte, İç Denetim Başkanlığı tarafından kapsamlı eğitim ve danışmanlık destekleri de sağlanacak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmayı: “Bornova halkına karşı sorumluluğumuzun farkındayız. İç kontrol sistemi, kurumsal hafızamızın güçlenmesini, kaynaklarımızın etkin kullanılmasını ve vatandaşımıza daha nitelikli hizmet sunmamızı sağlayacak. Bu süreç sadece bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda kamu güvenini büyütmenin yoludur.” sözleriyle değerlendirdi.