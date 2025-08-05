Yüksek Askeri Şura (YAŞ), 5 Ağustos 2025’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesini şekillendirecek toplantıda, terfi, emeklilik ve görev süresi uzatma kararları alınacak.ANKARA (İGFA) - Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bir araya geliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) personel politikalarını belirleyecek toplantıda, general ve amiralliğe yükselecek isimler ile terfi sırası gelen personelin dosyaları karara bağlanacak.

Toplantıda, albayların generalliğe, general ve amirallerin ise bir üst rütbeye terfisi, yaş haddi veya kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edileceklerin durumu ve görev süreleri uzatılacak personelin dosyaları ele alınacak.

Yeni yayımlanan TSK Personel Kanunu’na göre, 75 general ve amiralin Şura’nın üçte iki çoğunluk kararıyla bir yıl daha aynı rütbede görev yapabileceği belirtiliyor.

YAŞ kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ardından kamuoyuyla paylaşılacak.